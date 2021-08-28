Бразильский форвард вернулся в клуб из Бельгии.
Уэсли, Брюгге
28 августа 2021, 15:53
Астон Вилла на своем официальном сайте объявила об уходе своего нападающего Уэсли Мораеса в Брюгге, за который тот выступал два года назад до переезда в английскую Премьер-лигу.
24-летний бразилец перебрался в бельгийский клуб на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано на один сезон.
В прошлой кампании Уэсли провел за первую команду Астон Виллы всего 15 минут в трех поединках АПЛ, в которых результативными действиями отметиться не успел.
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