Представляем вашему вниманию результаты матчей третьего тура чемпионата Англии.
Завершились пять поединков английской Премьер-лиги, в которой Астон Вилла разошлась миром с Брентфордом, Эвертон в гостях одолел Брайтон, Ньюкасл сыграл в результативную ничью с Саутгемтпоном, Лестер обыграл Норвич, а Вест дважды обменялся голами с Кристал Пэлас.
Астон Вилла — Брентфорд 1:1
Голы: Буэндия, 13 — Тоуни, 7
Астон Вилла: Мартинес, Туанзебе, Конса, Таргетт, Буэндия, Янг (Уоткинс, 79), Эль-Гази, Дуглас Луис, Чуквуэмека (Накамба, 63), Кэш, Ингз.
Брентфорд: Райя, Янссон, Айер, Пиннок, Генри, Канос, Нергор, Янельт, Тоуни, Годдос (Висса, 66), Мбемо (Йенсен, 80).
Брайтон — Эвертон 0:2
Голы: Грей, 41, Калверт-Льюин, 58 (пен.)
Брайтон: Санчес, Даффи, Данк, Уэбстер, Гросс, Модер (Ричардс, 73), Лаллана (Уэлбек, 59), Биссума, Мак Аллистер (Велтман, 46), Троссард, Мопе.
Эвертон: Пикфорд, Коулмэн, Кин, Холгейт, Динь, Таунсенд, Грэй (Андре Гомеш, 81), Аллан, Дукуре, Кэлверт-Льюин (Ивоби, 70), Ришарлисон.
Ньюкасл — Саутгемптон 2:2
Голы: Уилсон, 55, Сен-Максимен, 90 — Эльюнусси, 74, Уорд-Проуз, 90+
Ньюкасл: Вудмен, Фернандес, Шер, Ласселс, Мерфи, Ритчи, Альмирон, Лонгстафф, Уиллок (Фрэйзер, 84), Сен-Максимен, Уилсон (Жоэлинтон, 69).
Саутгемптон: Маккарти, Ливраменто, Стивенс, Салису, Уокер-Питерс, Эльюнусси, Дженепо (Редмонд, 58), Ромеу (Диалло, 88), Уорд-Проуз, Армстронг, Адамс (Броя, 71).
Норвич — Лестер 1:2
Голы: Пукки, 44 (пен.) — Варди, 8, Олбрайтон, 76
Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Маклин, Ле-Мелу (Рупп, 73), Гилмор (Ида, 79), Рашица, Кантвелл, Пукки (Сарджент, 73).
Лестер: Шмайхель, Рикарду Перейра (Кастань, 11), Амарти, Сеюнджю, Томас, Олбрайтон, Барнс (Ихеаначо, 67), Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Дьюзбери-Холл, 86), Варди.
Вест Хэм — Кристал Пэлас 2:2
Голы: Форнальс, 39, Антонио, 68 — Галлахер, 58, 70
Вест Хэм: Фабиански, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс (Ярмоленко, 87), Антонио, Бенрахма, Боуэн (Лансини, 79).
Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Макартур (Шлупп, 88), Галлахер, Айю, Заа, Бентеке.