Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итог матча третьего тура английской Премьер-лиги.
Отчет о матче будет доступен в этой статье немного позже.
Ливерпуль – Челси – 1:1
Голы: Салах, 45+5 (пен.) – Хаверц, 22
Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 86) – Эллиот, Хендерсон (Алькантара, 74), Фабиньо – Салах, Фирмино (Жота, 43), Мане.
Челси: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо (Чалоба, 87), Канте (Ковачич, 46), Алонсо – Маунт, Хаверц (Силва, 46) – Лукаку.
Предупреждения: ... – Рюдигер (45+4), Менди (45+6).
Удаление: Рис Джеймс (Челси, 45+3, игра рукой).