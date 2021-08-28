Футболист перебрался в клуб из Лондона.
Курт Зума, ФК Вест Хэм
28 августа 2021, 23:20
Английский Вест Хэм подписал защитника лондонского Челси Курта Зума, сообщат пресс-служба клуба.
Контракт с защитником сборной Франции подписан на четыре года, до 2025. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 30 миллионов евро.
Отметим, что в минувшем сезоне 37 матчей, в которых отметился 5 забитыми голами.
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