Англия

Футболист перебрался в клуб из Лондона.

Английский Вест Хэм подписал защитника лондонского Челси Курта Зума, сообщат пресс-служба клуба.

Контракт с защитником сборной Франции подписан на четыре года, до 2025. Сумма трансфера, по неофициальным данным, составила 30 миллионов евро.

Отметим, что в минувшем сезоне 37 матчей, в которых отметился 5 забитыми голами.

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