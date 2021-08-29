Победу "красным дьяволам" принес точный удар Мэйсона Гринвуда.
Радость игроков Манчестер Юнайтед, getty images
29 августа 2021, 20:25
Манчестер Юнайтед в рамках поединка третьего тура элитного дивизиона чемпионата Англии отправился в гости к Вулверхэмптону.
"Волки" были острее большую часть матча, вынуждая Давида Де Хеа показывать футбол образца своих лучших сезонов.
Тем не менее, судьбу поединка решил единственный гол Мэйсона Гринвуда под занавес матча, когда форвард качнул соперника и пробил в дальний угол.
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Гринвуд, 80
Вулверхэмптон: Жозе Са — Семеду, Коуди (Гиббс-Уайт, 87), Саисс, Килмен, Марсал — Моутиньо, Рубен Невеш — Хименес, Траоре (Фабиу Силва, 87), Тринкау (Поденсе, 70).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу — Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 72), Джеймс (Кавани, 53) — Гринвуд (Далот, 89).
Предупреждения: Невеш, Саисс, Гиббс-Уайт — Фернандеш, Погба, Далот