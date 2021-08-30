Англия

Никита Евтушенко — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Англии-2021/22.

Английская Премьер-лига постепенно набирает обороты в своем новом сезоне, а результаты некоторых матчей третьего тура лишь подтвердили, что спешить с каким-либо прогнозами пока еще рано.

Впервые в истории Тоттенхэм расположился на лидирующей строчке, при этом его сосед по Северному Лондону, Арсенал, вынужден довольствоваться последним местом в турнирной таблице. Примерно так выглядит рай для настоящих болельщиков "шпор".

Давайте же рассмотрим более детально все самые интересные события, которые происходили в третьем туре чемпионата Англии сезона-2021/22.

Результаты матчей 3-го тура АПЛ

Тотальное избиение от Сити — последний звоночек для Микеля Артеты

Нынешняя игра и результаты Арсенала приносят болельщикам "канониров" лишь боль, страдания и разочарование, заставляя ностальгировать даже о самом малом — стереотипном четвертом месте в таблице при Арсене Венгере. Будем откровенны, что изначально северолондонскому клубу оставляли немного шансов даже на ничью против действующего чемпиона Англии, Манчестер Сити, но разгромное поражение со счетом 0:5...

Показательным моментом стало то, как некоторые фанаты Арсенала начали покидать трибуны Этихада уже на 12-й минуте, когда Ферран Торрес удвоил преимущество своей команды. Предлагаю остановиться на данном моменте более детально, ведь Мартин Аткинсон не имел никакого права засчитывать этот мяч. Если Ляпорт не отмахнулся от Чеймберса, то что тогда можно назвать отмашкой от соперника? Наверное, то, за что Колашинац получил предупреждение на 28-й минуте. Вопрос только в одном: а чем отличаются эти два момента?

Много споров также вызвала красная карточка Гранита Джаки, но лично к ней у меня вопросов практически нет. Опасная игра швейцарца в подкате прямой ногой, пусть Канселу он никак и не задел, в нынешних реалиях наказывается удалением. У Джаки и без того репутация не из лучших, а тут, наверное, он дал волю эмоциям из-за беспомощности своей команды.

Да, именно беспомощности. Арсенал неплохо играл против Сити первые пять минут, а за весь матч нанес всего один мяч по воротам Эдерсона, который и сам был в тот день не против "помочь" подопечным Микеля Артета забить хотя бы один гол. Седрик — ужасен. Чеймберс — ужасен. Колашинац — почему он вообще до сих пор играет в Арсенале? Обамеянг — пробегал весь матч без мяча. Если Микель Артета не воспользуется международной паузой в качестве "спасательного круга" и не исправит в ближайшее время плачевную ситуацию, то руководство обязано будет попрощаться с испанцем. Все мы понимаем, с какими большими кадровыми столкнулся Артета в данный период времени, но даже это не может быть оправданием таким поражениям в издевательской манере.

Манчестер Сити — Арсенал 5:0

Голы: Гюндоган, 7, Ферран Торрес 12, 84, Габриэль Жезус, 43, Родри 53

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко 46,) Диаш, Ляпорт, Канселу — Родри, Гюндоган, Бернарду (Стерлинг, 57) — Торрес, Жезус (Марез, 61), Грилиш.

Арсенал: Лено — Соареш, Чеймберс, Холдинг, Тирни, Колашинац — Сака (Эль-Ненни, 46) , Эдегор (Мэйтленд-Найлз 71,), Джака, Смит-Роу — Обамеянг (Ляказетт, 59).

Предупреждения: Родри – Соареш, Колашинац.

Удаление: Джака, 35

Браво, Челси!

Центральным поединком третьего тура английской Премьер-лиги стало противостояние между Ливерпулем и Челси. Для подопечных Юргена Клоппа этот матч можно назвать первой серьезной проверкой в нынешнем сезоне АПЛ на фоне двух прошлых уверенных побед над Норвичем и Бернли, и, скажу честно, мерсисайдцы разочаровали, но неутешительный диагноз ставить им пока рано.

Игроки Ливерпуля провели весь второй тайм в большинстве, но, несмотря на невероятное давление на ворота Эдуара Менди, оборона Челси выстояла и продемонстрировала настоящий чемпионский характер. Приходится в очередной раз констатировать, что Томас Тухель проделал невероятную работу на посту главного тренера "синих", и более чем заслуженно именно его команда сезона является главным претендентом на "золотые" медали Премьер-лиги-2021/22.

Кто-то может сказать, что решение Энтони Тэйлора удалить Риса Джеймса буквально перед перерывом стало убийством второй половины встречи. Да, возможно, так оно и есть, но если вы спросите, было ли это решение справедливым, то даже болельщики Челси с этим вряд ли будут спросить.

Понятно, что Джеймс чисто рефлекторно исполнил роль голкипера и рукой не позволил мячу пересечь линию ворот, но кого это должно волновать? Обоснованное удаление, которым Ливерпуль обязан был воспользоваться в полной мере, но по каким-то причинам этого не сделал и вынужден довольствоваться ничьей, равносильной для "красных" поражению.

Ливерпуль – Челси 1:1

Голы: Салах, 45+5 (пен.) – Хаверц, 22.

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 86) – Эллиот, Хендерсон (Алькантара, 74), Фабиньо – Салах, Фирмино (Жота, 43), Мане.

Челси: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо (Чалоба, 87), Канте (Ковачич, 46), Алонсо – Маунт, Хаверц (Силва, 46) – Лукаку.

Предупреждения: Рюдигер, Менди.

Удаление: Рис Джеймс (Челси, 45+3, игра рукой).

Тоттенхэм — лидер, но надолго ли?

По итогам третьего тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм единолично возглавил турнирную таблицу благодаря минимальной победе над Уотфордом, которому многие эксперты прогнозируют очередной вылет в Чемпионшип. Минимальная победа в стиле "шпор", а точнее — в стиле их главного тренера Нуну Эшпириту Санту, ставшая возможной благодаря единственному голу Сона Хын Мина на 42-й минуте.

Откровенно говоря, подобные поединки вряд ли могут вызвать какое-то эстетическое удовольствие у зрителей и болельщиков, но, учитывая прошлый опыт работы Нуну в Вулверхэмптоне, стиль игры Тоттенхэма под его руководством был весьма прогнозируемым: и сами не играем, и сопернику этого не позволяем (xG 0.92 на 0.60 у Уотфорда наглядно это демонстрирует).

Однако более интересный факт: в первые в истории английского футбола Тоттенхэм завершил тур на первом месте, в то время как Арсенал оказался последним. Пока такой футбол приносит результаты "шпорам", то какие могут быть вопросы к Нуну? Да, возможно, в следующий раз я тысячу раз подумаю, стоит ли включать очередной поединок Тоттенхэма, но и тот же Харри Кейн пока только набирает форму и может начать разрывать Премьер-лигу в любой момент.

Тоттенхэм — Уотфорд 1:0

Гол: Сон Хын Мин, 42

Тоттенхэм: Льорис – Танганга, Санчес, Дайер, Регилон – Хейбьерг, Скипп – Сон (Халь 87), Алли, Бергвейн (Моура 68) – Кейн Уотфорд: Бахманн – Масина, Сьерральта, Трост-Эконг, Кэткарт (Нгакиа 51) – Этебо – Деннис, Куцка, Сиссоко (Клеверли 71), Сарр – Кинг (Эрнандес 65)

Предупреждения: Кейн, Алли, Скипп — Этебо, Сиссоко.

Откровенный отскок Манчестер Юнайтед в матче с Вулверхэмптоном

Оле-Гуннар Солскьяер — человек простой. Если у твоей команды что-то не получилось в поединке прошлого тура с Саутгемптоном, то решать эти проблемы можно всего-лишь совершив возвращение Криштиану Роналду на Олд Траффорд, сделав его самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги (480 тысяч фунтов в неделю).

К сожалению, звездный португалец сыграть с Вулверхэмптоном не мог, поэтому проблемы у "красных дьяволов" остались прежними, главная из которых — позиционная игра. Уж извините, но невозможно претендовать на трофеи, когда твои атаки не отличаются умом и сообразительностью, при обороне и контратаках соперника — уйма свободных зон, а в эффективности командного прессинга не наблюдается особого прогресса.

Благо для тренерского штаба Солскьяера, Вулверхэмптон в тот вечер перешел в режим Брайтона прошлого сезона (0 голов и 0 набранных очков после трех туров при xG 4,87 — шестом лучшем показателя в АПЛ), тогда как Давид Де Хеа продемонстрировал образцовую игру в воротах, невольно намекнув на свое возвращения в список лучших голкиперов мира.

Есть определенный вопросы и к судейству в момент забитого единственного и победного гола в исполнении Мейсона Гринвуда. В прошлом туре некоторые болельщики МЮ сетовали, мол Саутгемптон забивал после нарушения правил. Эпизод был спорным, что можно сказать и о накладке Поля Погба на Рубене Невеше, после которой Манчестер Юнайтед забил победный мяч. Похожее действие в этом же матче исполнил уже сам португалец, но на Бруну Фернандеше. Кажется, если бы в обеих ситуациях на месте Погба или Невеша был Гранит Джака, то его бы уже дважды удалили с поля. Был ли хоть один из эпизодов наказан хотя бы желтой карточкой? Угадайте. П-последовательность.

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Гринвуд, 80

Вулверхэмптон: Жозе Са — Семеду, Коуди (Гиббс-Уайт, 87), Саисс, Килмен, Марсал — Моутиньо, Рубен Невеш — Хименес, Траоре (Фабиу Силва, 87), Тринкау (Поденсе, 70).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Варан, Магуайр, Шоу — Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо (Марсьяль, 72), Джеймс (Кавани, 53) — Гринвуд (Далот, 89).

Предупреждения: Невеш, Саисс, Гиббс-Уайт — Фернандеш, Погба, Далот

Одной строкой

Напряженная концовка в матче Ньюкасл — Саутгемптон. Часто ли происходит в футболе такое, что в компенсированное ко второму тайму время обеим командам удается отметиться забитыми мячами? Вот Сен-Максимену из стана "сорок" и капитану "святых" Уорд-Проузу, реализовавшему пенальти, это оказалось под силу, а финальный свисток зафиксировал результативную ничью (2:2).

Варди добыл для Лестера непростые три очка с Норвичем. "Канарейки" стремились одержать свои первые очки в нынешнем розыгрыше АПЛ, и, откровенно говоря, они их более чем заслуживали. Но что поделаешь, когда Джейми Варди традиционно для себя весьма неплохо начинает сезон, "коллекционируя" индивидуальные результативные действия? Домашнее поражение Норвича со счетом 1:2, но команда Даниэля Фарка уже хотя бы забила, чего нельзя сказать об Арсенале.

Лондонский обмен голами. Кристал Пэлас к новому сезону подходил в статусе одного из претендентов на вылет, но теперь мы можем поздравить Патрика Виейра и его тренерский штаб со вторым набранными пунктом в активе благодаря ничьей с прогрессирующим Вест Хэмом. Как бы Майкл Антонио не раздавал ассисты и не забивал из матча в матч, "орлы" могли и вовсе выйти победителями из минувшего противостояния, реализуй Марк Гуэхи свой убойный момент в концовке второго тайма.

Эвертон уверенно и на классе одолел Брайтон. Как мы видим, Рафаэль Бенитез не брезгует отдавать контроль мячом сопернику, что в принципе делал и его предшественник на посту главного тренера "ирисок" — Карло Анчелотти. Пока это дает свой результат, и Эвертон без особых проблем проходит симпатичный коллектив Грэма Поттера благодаря голам Калверта-Льюина и Демарая Грея. Второй, к слову, забил в своем втором матче за Эвертон подряд в рамках АПЛ. Похоже, некогда перспективный, амбициозный и многообещающий Грей наконец-то нашел своего тренера, чего ему не удавалось сделать ни в Лестере, ни в Байере.

Брентфорд по-прежнему непобедим в Премьер-лиге. Вслед за победой над Арсеналом и ничьей с Кристал Пэлас "пчелы" отправились на Вилла Парк в гости к бирмингемской Астон Вилле. Айвен Тоуни и Эми Буэндия обменялись забитыми мячами в первом тайме, установив итоговый результат встречи.

Крис Вуд — автор 30000 гола в истории АПЛ. Вы могли пропустить матч Бернли и Лидса, который завершился вничью (1:1), но новость о юбилейном и историческом мяче новозеландского форварда "бордовых" — вряд ли. Теперь Вуд находится в списке таких больших личностей, как Эрик Кантона, Златан Ибрагимович и Рио Фердинанд.

Landmark #PL goals!



1️⃣ Deane (1992)

1️⃣0️⃣0️⃣ Cantona (1992)

1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Newell (1993)

5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Townsend (1996)

1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Ferdinand (2001)

1️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Voltz (2006)

2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Albrighton (2011)

2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Ibrahimovic (2016)

✨ 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ Wood (2021) ✨ pic.twitter.com/PM2kIijt7A — Premier League (@premierleague) August 29, 2021

Символическая сборная 3-го тура по версии Football.ua

Расписание матчей следующего тура АПЛ

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Никита Евтушенко, Football.ua