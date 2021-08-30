Англия

Испанский защитник в скором времени будет представлен в качестве футболиста английского клуба.

Летом прошлого года Хетафе оформил полноценный трансфер испанского защитника Мака Кукурельи из каталонской Барселоны за 10 млн евро, а уже через сезон успешно продал его в английский Брайтон.

Согласно сообщению от итальянского журналиста Фабрицио Романо, "чайки" закрыли сделку по 23-летнему игроку, выплатив в адрес "городских" 18 млн евро компенсации.

В ближайшее время ожидается прибытие игрока на Туманный Альбион, где ему предстоит поставить подпись под контрактом со своим новым клубом.

В прошлом сезоне Кукурелья отыграл 39 матчей за Хетафе, забив три гола и отдав две голевые передачи.