Англия

Португалец остался доволен первым успешным сезоном в клубе.

Португальский центральный защитник Рубен Диаш в конце сентября прошлого года перешел в английский Манчестер Сити из лиссабонской Бенфики за 68 млн евро.

За прошедший сезон 24-летний футболист отыграл 50 матчей в футболке "горожан", забил один гол и попутно помог команде одержать победу в английской Премьер-лиге и Кубке английской Лиги, а также дойти до финала Лиги чемпионов УЕФА.

По итогам футбольного года, Ассоциация футбольных журналистов Англии признала Диаша "Футболистом года", специальный комитете АПЛ назвал его лучшим игроком сезона, организаторы Лиги чемпионов УЕФА признали лучшим защитником предыдущего розыгрыша, а болельщики клуба назвали его лучшим в своей команде.

Как итог, закономерным решением футболиста и руководства его команды стало обоюдное согласие поставить подпись под обновленным контрактом игрока, который теперь будет рассчитан до 2027-го года.

"Я очень рад подписать новое соглашение с клубом. Я наслаждался каждой минутой своего пребывания в Сити с тех пор, как присоединился к команде в прошлом году.

Нахождение в Англии превзошло все мои ожидания, и мне очень приятно быть частью этого великолепного коллектива. Хотел бы поблагодарить Пепа и весь тренерский штаб за то, что они помогли мне развиваться как футболисту и продолжают подталкивать меня к дальнейшему развитию.

Быть ​​частью команды, которая многого добилась в прошлом сезоне, было чем-то невероятным, но все мы жаждали достичь еще большего. Теперь, я просто хочу сыграть свою роль в том, чтобы помочь Сити добиться успеха в этом сезоне", — высказался по данному поводу футболист.

Отметим, что в новом сезоне Диаш был неизменным участником всех четырех матчей своей команды, отдав при этом одну голевую передачу.