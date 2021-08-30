Англия

"Чайки" заплатят за 23-летнего испанца 18 миллионов евро.

Левый полузащитник Хетафе Марк Кукурелья в ближайшее время должен быть представлен в качестве новоиспеченного футболиста Брайтона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 23-летний испанец уже находится в Англии и прошел медицинское обследование для завершения своего трансфера в стан "чаек".

Брайтон активировал клаусулу Кукурельи, составляющей 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне испанский вингер отыграл 39 матчей за Хетафе, забив три гола и отдав две голевые передачи.

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