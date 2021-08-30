Футболист перебрался в Лигу 1.
Мигел Азиз, ФК Портсмут
30 августа 2021, 18:52
Английский Портсмут, который выступает в Лиге 1, объявил об аренде полузащитника Арсенала Мигела Азиза.
Аренда 18-летнего хавбека молодежной сборной Англии рассчитана на сезон-2021/22.
Отметим, что Азиз в минувшем сезоне дебютировал за основную команду "канониров", сыграв против Дандолка в Лиге Европы.
Также на его счету 15 матчей и один гол за команду U-23 и 2 матча за команду лондонцев U-18.
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