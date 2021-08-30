Англия

Футболист перебрался в Лигу 1.

Английский Портсмут, который выступает в Лиге 1, объявил об аренде полузащитника Арсенала Мигела Азиза.

Аренда 18-летнего хавбека молодежной сборной Англии рассчитана на сезон-2021/22.

Отметим, что Азиз в минувшем сезоне дебютировал за основную команду "канониров", сыграв против Дандолка в Лиге Европы.

Также на его счету 15 матчей и один гол за команду U-23 и 2 матча за команду лондонцев U-18.

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