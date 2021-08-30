Футболист, с большой долей вероятности, покинет клуб.
Дэниел Джеймс, Getty Images
30 августа 2021, 20:26
Вингер Манчестер Юнайтед Дэниел Джеймс может перебраться в Лидс, сообщает Фабрицио Романо.
По его информации, переговоры между клубами идут. Речь идет о трансфере валлийца, а не об аренде, как говорили ранее.
Сейчас договариваются о сумме трансфера и бонусами. Вероятно, у МЮ будет право приоритетного выкупа футболиста.
Также сообщается, что у Джесси Лингарда есть шансы остаться в Манчестер Юнайтед, если Джеймс уйдет.
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