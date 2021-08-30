Англия

Футболист, с большой долей вероятности, покинет клуб.

Вингер Манчестер Юнайтед Дэниел Джеймс может перебраться в Лидс, сообщает Фабрицио Романо.

По его информации, переговоры между клубами идут. Речь идет о трансфере валлийца, а не об аренде, как говорили ранее.

Сейчас договариваются о сумме трансфера и бонусами. Вероятно, у МЮ будет право приоритетного выкупа футболиста.

Также сообщается, что у Джесси Лингарда есть шансы остаться в Манчестер Юнайтед, если Джеймс уйдет.

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