Англия

Футболист, вероятно, продолжит карьеру в Чемпионшипе.

Нападающий Уотфорда, легенда клуба Трой Дини покинул клуб после 11 лет в клубе, сообщает пресс-служба "лосей".

"Благодаря множеству взлетов и периодических падений имя Троя Дини было неразрывно связано в течение 11 лет с футбольным клубом Уотфорд. Мы всегда стремились выйти на результаты, которые приносят успех клубу и всем, кто с ним связан.

Это не всегда было легко, но если вы знаете Троя так же, как и мы, то вы поймете, что легкий вариант никогда не привел бы к тому успеху, которым мы наслаждались вместе", — сказал генеральный директор клуба Скотт Даксбери.

Футболист продолжит карьеру в Бирмингеме, представляющий Чемпионшип. Контракт до конца сезона 2022/23.

В 419 матчах за Уотфорд Дини забил 140 голов. До Уотфорда он выступал в Челмсли Таун, Хейлсоуэн Таун и Уолсолл.

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