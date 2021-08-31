Англия

Аргентинский защитник Аякса Николас Тальяфико может продолжить карьеру в АПЛ.

Лондонский Вест Хэм планирует уситить свою защитную линию, оформив трансфер аргентинского защитника Аякса Николаса Тальяфико.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "молотобойцы" уже согласовали четырехлетний контракт с аргентинским защитником. Ориентировочно лондонский клуб заплатит Аяксу 12 миллионов евро за переход футболиста.

Стоит отметить, что Тальяфико выступает за Аякс с 2018 года, куда перебрался из аргентинского клуба Индепендьенте. В составе нидерландского клуба защитник провел 141 матч, забил 13 мячей и отдал 19 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм объявил о трансфере Курта Зума.