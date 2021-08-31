Аргентинский защитник Аякса Николас Тальяфико может продолжить карьеру в АПЛ.
Николас Тальяфико. Фото Getty Images
31 августа 2021, 06:35
Лондонский Вест Хэм планирует уситить свою защитную линию, оформив трансфер аргентинского защитника Аякса Николаса Тальяфико.
Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "молотобойцы" уже согласовали четырехлетний контракт с аргентинским защитником. Ориентировочно лондонский клуб заплатит Аяксу 12 миллионов евро за переход футболиста.
Стоит отметить, что Тальяфико выступает за Аякс с 2018 года, куда перебрался из аргентинского клуба Индепендьенте. В составе нидерландского клуба защитник провел 141 матч, забил 13 мячей и отдал 19 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм объявил о трансфере Курта Зума.