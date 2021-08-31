Англия

Валлийский полузащитник продолжит карьеру под руководством Марсело Бьелсы.

Лидс может усилиться полузащитником Манчестер Юнайтед Даниэлем Джеймсом в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы уже согласовали переход валлийского полузащитника в стан "павлинов".

По информации источника, трансфер Джеймса обойдется Лидсу примерно 28 миллионов евро. Сообщается, что футболист уже согласовал условия личного контракта 31 августа должен пройти медицинское обследование.

В прошлом сезоне Джеймс отыграл за МЮ в 22 матчах, забив пять голов и отдав две результативные передачи.

Некоторое время назад Манчестер Юнайтед объявил о возвращении Криштиану Роналду на Олд Траффорд.