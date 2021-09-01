Англия

Ивуарийский фулбек покинул стан "шпор" за год до истечения своего соглашения.

Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил об уходе правого защитника Сержа Орье на правах свободного агента.

Стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Контракт 28-летнего ивуарийца со "шпорами" истекал летом 2022 года, однако ему удалось договориться с Тоттенхэмом о досрочном его прекращении.

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