Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил об уходе правого защитника Сержа Орье на правах свободного агента.

Стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Контракт 28-летнего ивуарийца со "шпорами" истекал летом 2022 года, однако ему удалось договориться с Тоттенхэмом о досрочном его прекращении.

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