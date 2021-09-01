Ивуарийский фулбек покинул стан "шпор" за год до истечения своего соглашения.
Серж Орье, Getty Images
01 сентября 2021, 01:10
Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил об уходе правого защитника Сержа Орье на правах свободного агента.
Стороны приняли решение досрочно прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
Контракт 28-летнего ивуарийца со "шпорами" истекал летом 2022 года, однако ему удалось договориться с Тоттенхэмом о досрочном его прекращении.
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