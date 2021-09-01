Англия

Страж ворот так и не сумел закрепиться в основном составе Ромы.

Английский Шеффилд Юнайтед, который с этого сезона выступает в рамках Чемпионшипа после понижения в классе, в летнее трансферное окно был вынужден расстаться со своим основным голкипером Аароном Рамсдейлом, который перешел в лондонский Арсенал.

Очевидно, что "клинки" нуждались в качественной замене ушедшему игроку, поэтому выбор тренерского штаба пал на опытного стража ворот сборной Швеции Робина Ольсена, контракт которого принадлежит римской Роме.

В полной мере заиграть в основном составе "волков" 31-летний исполнитель так и не сумел, поэтому Жозе Моуриньо без особых трудностей принял решение отдать своего подопечного в аренду на один сезон.

По возвращении из Англии, у Ольсена останется один год до окончания контракта с Ромой, поэтому итальянский клуб будет вынужден сразу решать вопрос его дальнейшего трудоустройства, тогда как в прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды в Эвертоне.

Отметим, что Ольсен на международном уровне уже успел провести 48 матчей, в том числе — четыре игры на недавнем Евро-2020, пропустив в каждой из них в среднем по одному мячу, два из которых оказались на счету футболистов сборной Украины в 1/8 финала.