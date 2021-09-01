Англия

Футболист два сезона скитался за пределами Британских островов.

Английский Эвертон объявил о подписании контракта с венесуэльским нападающим Саломоном Рондоном, который перешел в стан "ирисок" на правах свободного агента, после сезона выступлений в китайском Далянь Про.

Тем самым, Эвертон позволил 31-летнему нападающему вновь вернуться в английскую Премьер-лигу, где он ранее выступал за Вест Бромвич и Ньюкасл.

Контракт с футболистом был подписан сроком на два года, с имеющейся возможностью продлить отношения еще на один сезон.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что в данном переходе заинтересован лично новоиспеченный наставник команды Рафаэль Бенитес, который ранее работал с Рондоном в Ньюкасле и все том же китайском коллективе.

"Я очень рад вернуться в Премьер-лигу. Это соревнование, в котором мне нравилось играть, и я чувствовал поддержку болельщиков в каждой игре.

Защищать цвета клуба с такой богатой историей, как у Эвертона, наполняет меня гордостью. Мне не терпится надеть футболку и воссоединиться с Рафой Бенитесом, тренером, который изменил мое понимание игры. Я действительно благодарен за доверие, которую он ко мне проявил", — прокомментировал подписание контракта Рондон.