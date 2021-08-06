Испанский наставник Эвертона Рафаэль Бенитес хочет пригласить в стан "ирисок" Саломона Рондона.
Саломон Рондон. Фото Getty Images
06 августа 2021, 06:45
Форвард сборной Венесуэлы Саломон Рондон может покинуть китайский Далянь Про уже в летнее трансферное окно.
Как сообщает издание The Sun, у китайского клуба серьезные проблемы с финансированием, что вовсе не устраивает форварда, который, якобы, уже изъявил желание покинуть клуб.
По информации источника, за ситуацией с Рондоном активно следит Эвертон. Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес лично хочет видеть в клубе венесуэльского форварда, с которым знаком по работе в китайском Даляне.
Напомним, вторую часть сезона Рондон провел в составе московского ЦСКА, за который выступал на правах аренды. В активе форварда 13 матчей за московскую команду, в которых он забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Эвертон указал на двери Хамесу.