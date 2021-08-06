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Испанский наставник Эвертона Рафаэль Бенитес хочет пригласить в стан "ирисок" Саломона Рондона.

Форвард сборной Венесуэлы Саломон Рондон может покинуть китайский Далянь Про уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание The Sun, у китайского клуба серьезные проблемы с финансированием, что вовсе не устраивает форварда, который, якобы, уже изъявил желание покинуть клуб.

По информации источника, за ситуацией с Рондоном активно следит Эвертон. Главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес лично хочет видеть в клубе венесуэльского форварда, с которым знаком по работе в китайском Даляне.

Напомним, вторую часть сезона Рондон провел в составе московского ЦСКА, за который выступал на правах аренды. В активе форварда 13 матчей за московскую команду, в которых он забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Эвертон указал на двери Хамесу.