Англия

Даже в условиях пандемии средства на необходимые усиления команды все-таки сумели отыскать.

Летнее трансферное окно в большинстве стран Европы подошло ко своему окончанию, поэтому уже можно подводить определенные итоги и давать оценку тому, насколько активно клубы вкладывали свои сбережения в новые закупки.

В частности, флагман по доходам от продажи коммерческих прав и соответствующему объему прибыли для команд-участниц, английская Премьер-лига, отметилась достаточно внушительной суммой расходов, которые расписали между собой все ее клубы.

Манчестер Сити и лондонский Челси под конец трансферного окна составили конкуренцию между собой в борьбе за статус наиболее дорого приобретения, когда "горожане" заплатили бирмингемской Астон Вилле 117,5 млн евро за нападающего Джека Грилиша, а "синие" перечислили на счета миланского Интера 115 млн евро за форварда Ромелу Лукаку.

К дорастающим подписаниям можно также отнести приобретение Манчестером Юнайтед Рафаэля Варана из мадридского Реала за 40 млн евро, а также внутренний трансфер между "пенсионерами" и Вест Хэмом в отношении Курта Зума (35 млн евро) или компенсацию со стороны все той же Виллы для Грилиша в лице Данни Ингза из Саутгемптона (35,2 млн евро).

Всего же, клубы из АПЛ не постеснялись раскошелиться на 1,1 млрд евро, что, безусловно, является не наибольшей суммой в истории, однако явно не характера для ситуации с финансовым кризисом в футбольной экономике.