Англия

Южноамериканская квалификация на ЧМ-2022 явно потеряла в зрелищности из-за ограничительных мер.

Ситуация с пандемией COVID-19 в странах с недостаточным уровнем финансового благополучия граждан продолжает находиться в достаточно тяжелом состоянии, что периодически находит отражение и на футбольных состязаниях.

Во время сентябрьской международной паузы лучше всего это было заметно на примере национальных команд из Южной Америки, где также должны проводиться матчи региональной квалификации на чемпионат мира-2022, однако в формирования наставниками сборных своих заявок вмешались посторонние факторы.

Клубы из английской Премьер-лиги приняли единогласное решение о том, что их футболисты не будут допущены к матчам за свои национальные сборные, если это предусматривает посещение ними стран из так называемого "красного списка", который отображает наименее успешный процесс борьбы с пандемией.

Большинство государств из Южной Америки находятся в этом перечне, поэтому не смогли рассчитывать на своих наиболее именитых исполнителей в ответственный момент квалификации.

Далеко не все страны молча стерпели подобный выпад от АПЛ, а Чили, Мексика и Парагвай даже успели объединиться в коллективном запросе к ФИФА, в котором попросили наказать клубы из Англии достаточно жесткими санкциями.

Среди возможных наказаний, присутствует также возможность дисквалификации не поехавших на сборы футболистов на определенное количество матчей.

Примечательно, что правилами ФИФА однозначно прописано, что клубы должны предоставлять своим футболистам возможность отбыть в лагерь национальной команды по первому вызову, без каких-либо ограничений.

Реакция ФИФА заключалась в послании ее президента, Джанни Инфантино, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой предоставить исключения из карантина для тех игроков, которые едут в страны из "красного списка", однако данный запрос был отклонен.

По большому счету, единственное, что может сделать контролирующий футбольный орган, без вреда для своей репутации, это ожидать снижение норм социальной защиты в Великобритании.