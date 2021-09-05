Англия

Юрген Клопп хочет сохранить игрока любой адекватной ценой.

Уже следующим летом английский Ливерпуль будет вынужден столкнуться с осознанием того факта, что контракт нападающего Мохаммеда Салаха подходит ко своему завершению уже в конце сезона-2022/23, поэтому предстоящее летнее трансферное окно будет последней возможностью "красных" заработать на его продаже хоть какие-то деньги.

Однако, в самом клубе вариант с исходящим трансфером даже не стоит в списке возможных вариантов развития событий, а главный тренер команды Юрген Клопп настаивает на продлении соглашения с футболистом до 2025-го года.

С соответствующим предложением Ливерпуль обратился к агентам египетского футболиста, которые взяли паузу на консультации со своим клиентом по данному вопросу.

"Красные" хотят как можно быстрее завершить процесс переговоров успешным подписанием новой сделки, уже в ближайшие несколько недель объявить публично о том, что достигли соглашения с одним из своих лучших исполнителей.

В новом сезоне Салах уже трижды выходил на поле, по два раза отличившись голами и голевыми передачами.