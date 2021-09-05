Англия

Форвард рассказал о своем психологическом состоянии в момент переезда из Англии в Италию.

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку летом 2019-го года перебрался из английского Манчестер Юнайтед в миланский Интер, на фоне снижения показателей его статистики за время выступлений в стане "Красных дьяволов", по сравнению с предыдущим периодом игры в составе Эвертона.

За два года, проведенных в стане Юнайтед, Лукаку в 96-и поединках сумел оформить 42 гола и 13 голевых передач, во то время как в составе "змей" за аналогичное количество матчей забил 64 мяча и отдал 16 результативных передач, после чего его выкупил лондонский Челси за 115 млн евро.

Позднее, нападающий рассказал о своем отношении к новым вызовам в составе "синих", а также обстоятельствам, с которыми был вынужден столкнуться за время перехода из Манчестер Юнайтед в Интер.

"Я мог уйти из Интера только ради перехода в Челси. Современные дети любят Реал, Барселону, Манчестер Юнайтед, но для меня любимым клубом является именно Челси. Все знают, что эта команда значит для меня.

Поскольку Челси ради моего трансфера трижды обращался к Интеру со все увеличивающимися суммами, то я понял, что интерес команды в моем возвращении достаточно велик. Это были 100 млн евро, затем 105, а уже потом — все 115 млн евро. Это очень серьезные деньги.

Переживая эмоции от трансфера сейчас, я вспоминаю времена, когда уходил из Юнайтед в Интер. Я был в глубокой психологической дыре, и совершенно не хотел переезжать в Италию. Однако, этот клуб сделал для меня многое, поэтому я не мог поступить с ним подло, и проводить какие-то переговоры за спиной.

После одной из тренировок, я зашел в офис к Симоне Индзаги, и сказал ему, что в моей голове больше нет места для Милана, поэтому попросил его посодействовать моему переходу в Челси.

Когда я вернулся в Лондон, интенсивность на первых двух тренировках выбила меня из колеи. Два-три дня я немного побаивался Тухеля и его методов подготовки футболистов, но за два дня до моего дебютного матча у нас была тренировка, на которой мне удалось забить два гола, после чего я немного успокоился.

Уже сейчас я могу сказать утвердительно — Челси, как команда, выглядит очень хорошо, тренер — прекрасен, а мне нравится система, по которой нас пытаются научить играть. В чем-то похоже на Бельгию, но акценты все-таки другие. Для меня такой футбол — фантастика, потому что мы стараемся доминировать на поле", — подытожил бельгийский футболист.

После возвращения из лагеря национальной команды, Лукаку сможет принять участие в домашнем матче лондонского Челси против Астон Виллы.