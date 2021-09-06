Англия

Футболист застрял на Родине.

Полузащитник Ливерпуля Наби Кейта не может вернуться в Англию из-за военного переворота в Гвинее.

Футболист полетел на Родину, где выступил за сборную Гвинеи в матче отбора ЧМ-2022 с Марокко.

Буквально сразу после поединка все полеты из страны были остановлены. Ливерпуль занимается возвращением футболиста.

"Мы сейчас контактируем с Наби и регулярно общаемся с руководством сборной Гвинеи. Он в безопасности и о нем хорошо заботятся. Мы удовлетворены.

В Гвинее сейчас нестабильная ситуация, и мы будем поддерживать регулярный диалог с соответствующими властями, поскольку мы работаем над тем, чтобы вернуть Наби в Ливерпуль своевременно и безопасно", — сообщил представитель Ливерпуля.

Отметим, что военный спецназ Гвинеи захватил власть в стране, взяв в плен президента Альфа Конде.

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