Англия

"Канониры" могут рассчитывать на японского фулбека в предстоящей встрече с Норвичем в рамках АПЛ.

В поединке четвертого тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал примет на своем поле Норвич.

Как сообщает клубный инсайдер и журналист football.london Крис Уайтли, один из новичков "канониров" в летнее трансферное окно, правый защитник Такехиро Томиясу, получил разрешение на работу в Великобритании.

Таким образом, 22-летний японец может дебютировать за Арсенал в предстоящей встрече с "канарейками" в рамках чемпионата Англии.

Напомним, матч Арсенал — Норвич состоится 11 сентября в 17:00 по киевскому времени. Оба клуба занимают последние две строчки в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе по ноль набранных очков.

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