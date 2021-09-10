Англия

Функционер мадридского клуба раскрыл некоторые подробности неожиданного перехода.

Уже в последние минуты летнего трансферного окна мадридский Атлетико и лондонский Челси впопыхах пытались успеть заключить все необходимые соглашения ради перехода полузащитника "матрасников" Сауля в стан "синих" на правах аренды с правом выкупа.

Тот факт, что сделка заключалась в ускоренном режиме, лишь подтверждают следующие слова президента мадридского клуба Энрике Сересо: "Сауль хотел уйти, а мы согласились, так как переход в Челси был его непосредственным желанием.

В последние минуты трансферного рынка я совершенно не паниковал — сделка по Саулю была закрыта в 23:57, а еще мы успели вовремя подписать Гризманна, поэтому все планы были выполнены", — рассказал функционер.

Напомним, что испанский полузащитник высказывался о неприятии его новой позиции на поле под руководством Диего Симеоне, что стало одной из ключевых причин для его ухода из мадридской команды.