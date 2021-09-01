Испанский хавбек "матрасников" ближайший сезон проведет в АПЛ.
Сауль Ньигес, Getty Images
01 сентября 2021, 01:53
Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес подписал контракт с лондонским Челси, сообщает пресс-служба "синих".
Арендное соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до конца нынешнего сезона и оно включает в себя опцию выкупа футболиста.
По информации СМИ, стоимость аренды составит пять миллионов евро, а выкуп игрока обойдется "синим" в 40 млн евро.
В прошлом сезоне Сауль провел 41 матч, в которых забил два мяча и отдал один ассист. Также на его счету три сыгранных матча в текущей кампании, где на его счет записана одна результативная передача.
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