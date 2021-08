Полузащитник Атлетико Сауль Ньигес подписал контракт с лондонским Челси, сообщает пресс-служба "синих".

Арендное соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до конца нынешнего сезона и оно включает в себя опцию выкупа футболиста.

По информации СМИ, стоимость аренды составит пять миллионов евро, а выкуп игрока обойдется "синим" в 40 млн евро.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸