Англия

Травма Вирджила ван Дейка оказалась несерьезной.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк получил небольшое повреждение во время международной паузы в рамках матча против Турции в отборочном цикле к ЧМ-2022.

Как сообщает издание ESPN, повреждение нидерландского защитника оказалось незначительным и он готовится к следующему матчу АПЛ в основной группе Ливерпуля.

В нынешнем сезоне Вирджил ван Дейк сыграл в трех матчах Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.

Напомним, матч Лидс — Ливерпуль состоится в воскресение, 12 сентября. Старт встречи запланирован на 18:30.