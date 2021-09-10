Травма Вирджила ван Дейка оказалась несерьезной.
Вирджил ван Дейк. Фото Getty Images
10 сентября 2021, 10:25
Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк получил небольшое повреждение во время международной паузы в рамках матча против Турции в отборочном цикле к ЧМ-2022.
Как сообщает издание ESPN, повреждение нидерландского защитника оказалось незначительным и он готовится к следующему матчу АПЛ в основной группе Ливерпуля.
В нынешнем сезоне Вирджил ван Дейк сыграл в трех матчах Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.
Напомним, матч Лидс — Ливерпуль состоится в воскресение, 12 сентября. Старт встречи запланирован на 18:30.