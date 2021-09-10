Футболист дебютирует за "красных дьяволов".
Криштиану Роналду, Манчестер Юнайтед
10 сентября 2021, 18:26
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер сообщил, что новичок клуба Криштиану Роналду сможет сыграть против Ньюкасла.
"Завтра Криштиану Роналду выйдет на поле в какой-то момент, это точно. К нам пришли Роналду и Варан. С такими победителями некуда прятаться.
Когда в команде такие чемпионы, у других не получится выкладываться на тренировках на 95%", — цитирует Солскьяера журналист BBC Саймон Стоун.
Отметим, что матч Манчестер Юнайтед состоится 11 сентября на Олд Траффорд. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени.
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