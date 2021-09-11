Англия

Football.ua представляет анонс матча четвертого тура чемпионата Англии-2021/22.

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги лондонский Челси примет на своем поле Астон Виллу.

Челси — Астон Вилла

Суббота, 11 сентября, 19:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Челси — один из главных претендентов на чемпионство по итогам нынешнего сезона, а для кого-то "синие" и вовсе являются главными фаворитами на "золото", при чем небезосновательно. После триумфа в Лиге чемпионов лондонский клуб не только ничего не потерял в кадровом потенциале, но и приобрел. Казалось, что многомилионный трансфер Ромелу Лукаку — самая большая "бомба" от Челси в летнее межсезонье, но менеджмент "синих" удивил футбольный мир еще раз в последний день трансферного окна, когда арендовал у мадридского Атлетико атакующего полузащитника Сауля с возможным правом выкупа.

Такой впечатляющий состав под руководством Томаса Тухеля, сумевшего найти для этой команды идеально подходящую схему игры, просто не может не бороться за чемпионство. Доказали же игроки Челси наличие у себя больших амбиций уже в первых поединках сезона, "расчистив" Лондон своими уверенными победами над Кристал Пэлас и Арсеналом. Своеобразной победой можно назвать и гостевую ничью в последнем матче с Ливерпулем, ведь после удаления Риса Джеймса в первом тайме лондонцы сдержали огромное давление мерсисайдцев и сохранили положительный результат.

Что касается Астон Виллы, то в прошлой кампании подопечные Дина Смита превратились из борца за выживание в коллектив, способный регулярно устроить проблемы даже так называемой "большой шестерке". Главным оружием и распасовщиком бирмингемцев, несомненно, был Джек Грилиш, что не осталось незамеченным со стороны Манчестер Сити, который летом сделал англичанина самым дорогим футболистом в истории АПЛ.

Несмотря на серьезные усиления в лице Эмилиано Буэндии, Данни Ингза и Леона Бейли, потеря "главной скрипки" не прошло бесследно для "бирмингемского оркестра". В первом туре Астон Вилла сенсационно уступила Уотфорду, который вернулся из Чемпионшипа, а в последнем матче еще один новичок Премьер-лиги, Брентфорд, свел поединок со "львами" вничью. Да, благодаря победе над Ньюкаслом в активе у подопечных Дина Смита есть четыре очка, но можно ли это считать успехом, учитывая довольно легкий календарь? Вряд ли, поскольку в следующих предстоящих встречах с Челси, Эвертоном, МЮ и Тоттенхэмом этих набранных очков может и не быть.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,32, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 11,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,40.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Канте, Джеймс — Трезеге, Дэйвис, Карни Чуквуемека, Сансон, Траоре

Под вопросом: Пулишич — Мартинес, Буэндия

Интересные факты

- Если Челси обыграет Астон Виллу, то станет второй командой в истории, которая одержит 600 побед в АПЛ. Первая — Манчестер Юнайтед (689).

- Астон Вилла обыграла Челси в последнем туре прошлого сезона АПЛ (2:1). До этого бирмингемцам не удавалось победить "синих" с 2014 года.

- Данни Ингз перешел в Астон Виллу из Саутгемптона в летнее трансферное окно, после чего отметился результативным действием в каждом из трех матчей за "львов" (2 гола и 1 ассист).