Англия

Томас Тухель доверил испанскому новичку место в старте на поединок АПЛ.

В поединке четвертого тура английской Премьер-лиги Челси примет Астон Виллу на Стэмфорд Бридж.

Главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель определился со стартовым составом на данное противостояние, предоставив возможность дебютировать одному из "летних" новичков своей команды.

Так, с первых минут матча с бирмингемцами выйдет полузащитник Сауль Ньигес, арендованный у мадридского Атлетико с возможным правом выкупа.

Напомним, матч Челси — Астон Вилла состоится сегодня, 11 сентября, в 19:30 по киевскому времени.