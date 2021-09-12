Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют анонс матча четвертого тура чемпионата Англии-2021/22.

Украшением четвертого тура английской Премьер-лиги станет противостояние двух команд во главе с именитыми специалистами, которые при построении игры не только делают огромную ставку на тактическую составляющую, но и не забывают о важности эмоционального аспекта в процессе руководства своими подопечными.

Лидс — Ливерпуль

Воскресенье, 12 сентября, 18:30. Элланд Роуд, Ливерпуль. Главный арбитр — Крейг Поусон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Несмотря на то, что Лидс проводит только второй сезон в АПЛ после длительной паузы, сегодня представить высший дивизион без "павлинов" весьма непросто. Конечно, тут сказывается авторитет главного тренера Марсело Бьелсы (если кто-то забыл, то именно у него обучались "тренерскому ремеслу" Гвардиола, Почеттино и другие), а также симпатичный футбол его команды, где огромная ставка делается на высокий прессинг и высокий темп в целом.

В прошлом сезоне Лидс Юнайтед сходу закрепился в современной элите английского футбола, финишировав на итоговой девятой строчке турнирной таблицы, но начало новой кампании для коллектива Бьелсы выдалось весьма неудачно. После тотального провала в стартовом туре с Манчестер Юнайтед (1:5), "павлины" сперва разошлись миром с Эвертоном, а в последнем туре сыграли вничью с Бернли, который традиционно является весьма неудобным соперником для команд, делающих ставку на владение мячом и короткий пас.

Если вспоминая прошлый сезон Премьер-лиги Лидс принято преимущественно хвалить, то Ливерпуль по ряду причин стал разочарованием для своих болельщиков. Единственное, стоит отметить, что на кризис "красных", начавшийся приблизительно в период новогодних праздников, повлияли в большинстве своем факторы, не зависящие от решений тренерского штаба. И несмотря на постоянные травмы центрбеков и центрхавов, способных сыграть на ЦЗ, а также необычность сезона из-за плотного графика, Ливерпуль всеми правдами и неправдами оказался в топ-4 таблицы по итогам сезона. Кажется, в клубе уже планируют некоторую перестройку команды, хотя и сегодняшний состав мерсисайдцев способен и обязан попадать в зону Лиги чемпионов.

На данном этапе у некоторых болельщиков Ливерпуля, судя по всему, существуют некоторые опасения, что тот чемпионский состав "красных" себя изжил и нуждается в свежей крови. Возможно, это и так, ведь скамейка запасных Ливерпуля несколько уступает по качеству тем же Челси, Сити и МЮ, но если Юрген Клопп посчитал, что этого достаточно для выполнения поставленных задач на сезон, то какие могут быть к этому вопросы?

По версии букмекеров, неявным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Юргена Клоппа. Так, на победу Ливерпуля предлагается коэффициент 1,72, тогда как потенциальный успех Лидса оценивается показателем 4,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Клих, Фирпо — ...

Под вопросом: Кох — Фирмино, Минамино, Милнер, Н. Уильямс

Интересные факты

- Мохаммед Салах забил 99 голов в 161 матче АПЛ. Потенциальный гол в поединке с Лидсом сделает египтянина пятым самым быстрым игроком, который достиг отметки в 100 голов в рамках АПЛ после Алана Ширера (124 матча), Харри Кейна (141), Серхио Агуэро (147) и Тьерри Анри (160).

- Лидс не знает поражений на своем поле последние 7 матчей Премьер-лиги (3 победы, 4 ничьих). Самая успешная домашняя серия "павлинов" в АПЛ пришлась на 2001 год (15 матчей).

- Ливерпуль только один раз в истории потерпел выездное поражение от Лидса в АПЛ (5 побед, 3 ничьих). Произошло это в ноябре 2000 года, когда Марк Видука оформил за "павлинов" покер в ворота мерсисайдцев (4:3).

- Патрик Бэмфорд записал на свой счет 5 результативных действий в последних 7 поединках АПЛ (4 гола и 1 ассист). До Лидса форвард сборной Англии забивал в Премьер-лиге лишь единожды (в сезоне-2016/17 за Мидлсбро). Остальные 18 голов Бэмфорда в АПЛ — за "павлинов".

прогноз 2:2

Никита Евтушенко, Football.ua