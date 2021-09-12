Англия

Легендарный форвард вспомнил свою карьеру.

Бывший нападающий Лидс, Мидлсбро и других клубов Марк Видука впервые после завершения карьеры пообщался с прессой.

"Я многих людей встречаю на улице, и они мне говорят, что я не оправдал их ожиданий. Но почему? Почему обо мне так неправильно судят? Я не был одержим славой, не зацикливался на деньгах. Деньги для меня были просто продуктом. Я всегда был верен себе.

Многие игроки подлизываются к болельщикам, тренерам, журналистам, и все их любят. Я же родился и вырос в Австралии, но мои родители были хорватами. Я толерантен к австралийцам, но во мне есть и хорватская жилка. Я буду стоять на своем, если во что-то верю. Это о том, чтобы быть честным с самим собой".

"Скучаю ли я по футболу? Нет. У каждого свое время. У меня была свое. Меня это устраивает. Я наслаждаюсь покоем. Теперь я счастлив."

Также Видука развеял миф о том, что Лука Модрич — его двоюродный брат.

"Правда ли, что Модрич ваш двоюродный брат? Нет, все так говорят. Он родственно связан с моими двоюродными братьями, но не со мной. Но мы друзья. Лука — хороший парень", — рассказал Видука.

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