Football.ua предлагает вашему вниманию перевод материала The Athletic о непростом положении Дерби Каунти, рискующем вылететь из Чемпионшипа.
Если вас попросят назвать наглядные примеры подозрительной финансовой активности известных футбольных клубов, то вы наверняка вспомните о Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити и, конечно, Трабзонспоре (с иронией). Каждая из этих команд имеет большие амбиции и неоспоримый статус претендента на высшие места в своих внутренних первенствах. Очевидно, что к изучению их финансовых отчетов, как и отчетов других представителей топ-чемпионатов, руководящие футбольные органы подходят более скрупулезно. Порой выявленные нарушения и сомнительные операции приводят к судебным разбирательствам и всевозможным санкциям от УЕФА, но как обстоят дела в более низших дивизионах? Закрываются ли там глаза на всякие "несостыковки" в документациях?
Если подобные случаи и могли происходить в мировом футболе, то Дерби Каунти из Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) — уж точно не из их числа. В июле этого года руководство Английской футбольной лиги официально объявило, что клуб из Дербишира рискует остаться без аттестата на участие в новом сезоне Чемпионшипа ввиду обнаруженных нарушений регламента соревнований по следующим статьям: несвоевременное предоставление годовой отчетности, невыполнение платежей в Управление по налоговым и таможенным сборам Её Величества (HMRC) и неуплата взносов за совершенные трансферы.
Аттестат Дерби Каунти все-таки получил, но из-за трансферного запрета и финансовых проблем летом команду покинуло большое количество игроков. В определенный момент, когда ростер "баранов" насчитывал всего девять футболистов, два из которых — голкиперы, вспомнить молодость и приступить к тренировках пришлось даже главному тренеру Дерби Уэйну Руни. После наложенного трансферного бана клуб из Дербишира может подписывать лишь свободных агентов с минимальной зарплатой и брать в аренду игроков на пол года. Ситуация из числа непростых, но абсолютно ненова для английского футбола и весьма поправима в современных реалиях. Почему бы Руни не обратить внимание на прошлый опыт своих коллег по цеху, которым удалось в свое время оставить команды на плаву, несмотря на появившиеся у них серьезные финансовые проблемы?
Это была до смешного стрессовая ситуация. Давление было огромным, ведь нам нужно было остановить дальнейшее развитие событий и спасти клуб от смерти.
Ли Кларк лучше остальных знает, с чем сейчас пришлось столкнуться Уэйну Руни в Дерби. В период с 2012 по 2014 год Кларк, будучи главным тренером Бирмингема, столкнулся с "финансовым кошмаром", кульминацией которого стало заключение тогдашнего владельца "синих" Карсона Юнга под стражу на шесть лет за отмывание денег. Конечно, в каждом клубе есть множество своих нюансов, но Кларк утверждает, что между его ситуацией на Сент-Эндрюс и ситуацией Руни на Прайд Парк можно и нужно провести параллель.
Из-за вышеупомянутых санкций летнее трансферное окно для Дерби прошло неудивительно скромно, но у экс-форварда Манчестер Юнайтед и Эвертона нет другого выбора, кроме как работать с тем, что есть. Возможно ли с такими ограниченными ресурсами и возможностями пережить сезон, избежав при этом понижения в классе?
"Нам приходилось регулярно передавать в EFL наши выписки банковских счетов, чтобы они могли быть уверены, что мы не тратим то, чего у нас по факту нет, — признался Ли Кларк. — Когда наступило трансферное окно, я сохранял молчание до самого дедлайна. Потом пришлось выбирать из того, что осталось".
"Силы, амбиции и желание продолжать борьбу остается при тебе, но когда вам нужно продавать своих лучших футболистов... Тогда мы потеряли Джек Батленда и Натана Редмонда, игроков уровня АПЛ, вокруг которых я планировал построить команду. Самое неприятное в этой ситуации, что вырученные деньги с продажи игроков во время кризиса не реинвестируются. Это очень усложняет твою работу".
По словам нынешнего наставника Торки Юнайтед Гари Джонсона, который вывел Бристоль Сити в финал плей-офф Чемпионшипа в 2008 году, несмотря на всё разочарование, которое, вероятно, испытывает в глубине души Уэйн Руни, он должен следовать осторожной линии и сохранять хладнокровие.
"Имеем то, что имеем. Нужно постараться с этим смириться и принять ситуацию такой, какая она есть. Убивать себя изнутри — не лучшее решение".
"Нельзя неуважительно относиться к игрокам, постоянно повторяя и вспоминая об ужасном положении дел и отсутствии команды как таковой. В конечном итоге многое будет зависеть от вашей работы по поиску необходимых футболистов, доступных к подписанию при существующих ограничениях".
К слову, о трансферах: летом Дерби Каунти усилился 39-летним центральным защитником Филом Ягелкой, 34-летним центральным защитником Ричардом Стерманом, 32-летним нападающим Сэмом Болдоком, 29-летним голкипером Райаном Оллсопом и 28-летним атакующим полузащитником Равелом Моррисоном. Также после серьезной травмы в расположение команды вернулся 36-летний центрбек Кертис Дэвис.
Невооруженным глазом можно заметить, что тренерский штаб Руни предпочел точечные усиления состава с помощью опытных футболистов, что на бумаге выглядит как выбор правильной стратегии. Как в итоге сложится на самом деле — покажет время, но в первых шести турах Чемпионшипа "бараны" набрали шесть очков и занимают 16 строчку среди 24 команд турнира (одна победа, три ничьих, два поражения).
"В такой ситуации вам просто необходимы очень качественные и опытные профессионалы своего дела, — добавляет Кларк. — Я, например, брал в аренду Пола Робинсона, который в конечном итоге стал важной частью нашей тогдашней команды. Крис Берк был величайшим профессионалом среди существующих профессионалов. Даже по Жигги (Никола Жигич), несмотря на некоторые разногласия, была видна его привязанность к клубу".
Не менее важным фактором в итоговых результатах Дерби также станет то, как Руни будет задействовать молодежь и раскрывать их сильный стороны в кратчайшие сроки. Так, опорный полузащитник Макс Бёрд, защитник Ли Бьюкэнэн (обоим по 20 лет) и атакующий хавбек Луи Сибли (19 лет) уже внедрены в первую команду и могут рассчитывать на ключевые роли в нынешнем сезоне.
Также нельзя не отметить, что травма нападающего Колина Казим-Ричардса прибавила тренерскому штабу Дерби Каунти дополнительной головной боли. Ввиду этого свой шанс получил 20-летний Джек Стреттон, который сыграл в пяти из шести стартовых матчей Чемпионшипа-2021/22. Луи Уотсон, Дилан Уильямс, Исаак Хатчинсон и Корнелл Макдональд — другие молодые ребята, на которых Руни стоит обратить свое внимание.
"То, что действительно ищет Уэйн Руни, — это следующий Уэйн Руни!" - выразился Джонсон по вопросу задействования молодежи.
"У Дерби отличная футбольная академия, как и у нас в Бирмингеме, — говорит Кларк. — Уэйн пребывает в таких обстоятельствах с недостатком кадров, что ему в любом случае придется обратиться к услугам молодежной команды".
"Болельщики всегда будут поддерживать ребят, прошедших путь от академии до первой команды. Мне пришлось столкнуться с этим. Не могу не признать, что для меня молодые парни были настоящим светом в конце туннеля в трудный период. Демарай Грей сыграл всего несколько игр за Бирмингем U-23, прежде чем я задействовал его в первой команде. На тот момент Демараю было 17 лет".
"Я изначально видел в Грея огромный потенциал и перспективы стать игроком фантастического уровня, но в идеальном мире я бы не спешил и предоставил бы ему несколько возможностей проявить себя со скамейки запасных. В реальности же у меня не было другого выбора. Демарай был фантастическим футболистом, который впоследствии выиграл АПЛ в составе Лестера".
В имеющемся футбольном таланте Демарая Грея вряд ли стоит сомневаться, однако к английскому вингеру часто появлялись вопросы касательно его нестабильных выступлений. Сейчас Грей неплохо проявляет себя в Эвертоне, куда он вернулся после непродолжительной и, откровенно говоря, неудачной "командировки" в немецком Байере.
Впрочем, Демарай остается на слуху и еще имеет все шансы стать незаменимым в стане "ирисок", а вот другой некогда талантливый экс-подопечный Кларка, Равел Моррисон, встречался с критикой в свой адрес из-за нестабильности гораздо чаще. Уэйн Руни рискнул пригласить своего бывшего партнера по МЮ в Дерби, возложив на него огромные надежды. Интересно, что с момента ухода из Юнайтед в 2012 году Моррисон успел поиграть за 11 клубов, в том числе за команды из Нидерландов, Италии, Мексики и Швеции. Ли Кларк высказался об англичанине ямайского происхождения следующим образом:
"Если бы все карты наконец-то сложились, то Моррисон стал бы чертовски хорошим игроком для Премьер-лиги. Он — неплохой парень. Да, он может иногда принимать глупые решения, но его воспитанность, трудолюбие, невероятные способности и любовь к футболу становятся в противовес его минусам. Пусть Равел и разочаровал каждого своего тренера, сердиться на него за это нельзя. Уэйну нужен футболист, который сможет делать разницу. Надеюсь, Моррисон станет таковым".
Дерби Каунти провел третью неделю предсезонного сбора на тренировочной базе в Пеннихилл Парке, которую использовала сборная Англии для подготовки к чемпионату Европы. В тот период Руни продемонстрировал хорошие управленческие качества, которые уж точно понадобятся ему в течение нынешней кампании. Тренерский штаб клуба разрешил футболистам покидать расположение базы при условии, что те будут придерживаться оговоренных правил. Очевидно, что Уэйн Руни пошел на откровенный риск, однако также очевидно и то, что это решение принималось с целью улучшить атмосферу в команде и продемонстрировать подопечным, что им доверяют. В том кризисном положении, в котором сегодня оказался клуб, важна каждая мелочь.
Люди, приближенные к Дерби Каунти, говорят, что сегодня в клубе присутствует так называемая психология "осажденной крепости". Это может положительно отразиться на результатах команды и атмосфере внутри, но это имеет шанс воплотиться в жизнь лишь в том случае, если все в команде будут придерживаться одного и того же мышления.
"Этот менталитет можно охарактеризовать как "никто нас не любит, но нам абсолютно наплевать". Для человека, которого нельзя назвать опытным тренером, Руни делает всё, что в его силах. Его главная задача — сплотить коллектив. В Челтенхэме я время от времени брал с собой ребят на скачки. Также помню, как в Эксетере мы прыгали с обрыва. Представьте, что несколько игроков немного нервничают и испытывают страх, но после совершенного прыжка они уходят с чувством гордости за себя. Это действительно может сплотить команду", — считает Гари Джонсон.
Как оказалось, у Ли Кларка был свой метод ментального воздействия на команду, который помог Бирмингему в 2014 году сохранить пропуску в Чемпионшипе благодаря голу Пола Кэддиса на 93-й минуте последнего матча сезона против Болтона:
"Обычно я собирал в один видеоролик нарезку о сильных и слабых сторонах соперника, но перед той игрой с Болтоном я заменил видеоряд: сначала наши аналитики связались с семьями каждого из игроков, чтобы те записали видео со словами поддержки и мотивационной речью о важности последнего рывка. После просмотра того видео в комнате было невозможно найти хотя бы один "сухой" взгляд — все были готовы рвать и метать".
Мотивированный состав — это хорошо, но изнурительный график матчей второго по силе дивизиона Англии может стать серьезным испытанием для команды с небольшой скамейкой запасных, костяк которой преимущественно состоит из возрастных игроков. Учитывая это, нельзя недооценивать и важность того персонала, чьи труды в 90% случаях остаются закулисами и вне поля зрения болельщиков.
"Мои сотрудники потрясающе выполняли свою работу, — заявил Джонсон. — Начиная от врачей и заканчивая научными работниками. Это были не просто профессионалы своего дела, но и замечательные люди, которые не позволяли мне опускать руки и поддерживали мои суждения. Чем раньше физиотерапевт поставит диагноз, тем лучше. Решительность и осведомленность очень важны".
А учитывая затруднительное положение в вопросе имеющихся кадров в Дерби, возрастает и важность правильного составления расписания тренировок. Руни хочет честности от своих игроков, когда дело касается даже тех проблем со здоровьем, которые на первый взгляд могут показаться мелочью. Любой квалифицированный тренер будет работать на дистанцию и предпочтет оставить подопечного вне заявки на один матч, чем пойти на риск усугубления травмы.
Руни понимает, что впереди его команду ожидает плотный график, поэтому он сделает все возможное, чтобы сохранить у футболистов позитивный настрой и оптимальные физические кондиции. Об этом свидетельствует и то, что абсолютно все игроки Дерби получили недельный перерыв после международной паузы, независимо от того, вызывался кто-то из них в сборную или нет. Важно помнить и быть готовым к тому, что в любой момент даже самому ключевому игроку команды может понадобиться внеплановый отдых.
Сейчас нужно понимать, что первоочередная цель Дерби Каунти — сохранить прописку в Чемпионшипе. Всё, что выше этого, будет чудом
Но сейчас только сентябрь, и, как знает Ли Кларк по собственному опыту, встреча Уэйна Руни с еще одним важным испытанием просто неминуема. Каким же будет финальный совет от опытного специалиста?
"Если бы у меня была возможность сказать Уэйну что-то ценное на данном этапе, то я бы посоветовал следующее: "Не позволяй провальным результатам заседать у тебя в голове". Оглядываясь назад, считаю, что лично я с этим справлялся в свое время не очень хорошо. Временами мне было очень трудно принять и смириться с поражениями, но рано или поздно они останутся позади. Сейчас нужно понимать, что первоочередная цель Дерби Каунти — сохранить прописку в Чемпионшипе. Всё, что выше этого, будет чудом".
Никита Евтушенко, Football.ua
По материалам The Athletic