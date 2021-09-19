Англия

Football.ua предлагает вашему вниманию перевод материала The Athletic о непростом положении Дерби Каунти, рискующем вылететь из Чемпионшипа.

Если вас попросят назвать наглядные примеры подозрительной финансовой активности известных футбольных клубов, то вы наверняка вспомните о Пари Сен-Жермен, Манчестер Сити и, конечно, Трабзонспоре (с иронией). Каждая из этих команд имеет большие амбиции и неоспоримый статус претендента на высшие места в своих внутренних первенствах. Очевидно, что к изучению их финансовых отчетов, как и отчетов других представителей топ-чемпионатов, руководящие футбольные органы подходят более скрупулезно. Порой выявленные нарушения и сомнительные операции приводят к судебным разбирательствам и всевозможным санкциям от УЕФА, но как обстоят дела в более низших дивизионах? Закрываются ли там глаза на всякие "несостыковки" в документациях?

Если подобные случаи и могли происходить в мировом футболе, то Дерби Каунти из Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) — уж точно не из их числа. В июле этого года руководство Английской футбольной лиги официально объявило, что клуб из Дербишира рискует остаться без аттестата на участие в новом сезоне Чемпионшипа ввиду обнаруженных нарушений регламента соревнований по следующим статьям: несвоевременное предоставление годовой отчетности, невыполнение платежей в Управление по налоговым и таможенным сборам Её Величества (HMRC) и неуплата взносов за совершенные трансферы.

Аттестат Дерби Каунти все-таки получил, но из-за трансферного запрета и финансовых проблем летом команду покинуло большое количество игроков. В определенный момент, когда ростер "баранов" насчитывал всего девять футболистов, два из которых — голкиперы, вспомнить молодость и приступить к тренировках пришлось даже главному тренеру Дерби Уэйну Руни. После наложенного трансферного бана клуб из Дербишира может подписывать лишь свободных агентов с минимальной зарплатой и брать в аренду игроков на пол года. Ситуация из числа непростых, но абсолютно ненова для английского футбола и весьма поправима в современных реалиях. Почему бы Руни не обратить внимание на прошлый опыт своих коллег по цеху, которым удалось в свое время оставить команды на плаву, несмотря на появившиеся у них серьезные финансовые проблемы?

Это была до смешного стрессовая ситуация. Давление было огромным, ведь нам нужно было остановить дальнейшее развитие событий и спасти клуб от смерти.

Ли Кларк лучше остальных знает, с чем сейчас пришлось столкнуться Уэйну Руни в Дерби. В период с 2012 по 2014 год Кларк, будучи главным тренером Бирмингема, столкнулся с "финансовым кошмаром", кульминацией которого стало заключение тогдашнего владельца "синих" Карсона Юнга под стражу на шесть лет за отмывание денег. Конечно, в каждом клубе есть множество своих нюансов, но Кларк утверждает, что между его ситуацией на Сент-Эндрюс и ситуацией Руни на Прайд Парк можно и нужно провести параллель.

Из-за вышеупомянутых санкций летнее трансферное окно для Дерби прошло неудивительно скромно, но у экс-форварда Манчестер Юнайтед и Эвертона нет другого выбора, кроме как работать с тем, что есть. Возможно ли с такими ограниченными ресурсами и возможностями пережить сезон, избежав при этом понижения в классе?

"Нам приходилось регулярно передавать в EFL наши выписки банковских счетов, чтобы они могли быть уверены, что мы не тратим то, чего у нас по факту нет, — признался Ли Кларк. — Когда наступило трансферное окно, я сохранял молчание до самого дедлайна. Потом пришлось выбирать из того, что осталось".

"Силы, амбиции и желание продолжать борьбу остается при тебе, но когда вам нужно продавать своих лучших футболистов... Тогда мы потеряли Джек Батленда и Натана Редмонда, игроков уровня АПЛ, вокруг которых я планировал построить команду. Самое неприятное в этой ситуации, что вырученные деньги с продажи игроков во время кризиса не реинвестируются. Это очень усложняет твою работу".

По словам нынешнего наставника Торки Юнайтед Гари Джонсона, который вывел Бристоль Сити в финал плей-офф Чемпионшипа в 2008 году, несмотря на всё разочарование, которое, вероятно, испытывает в глубине души Уэйн Руни, он должен следовать осторожной линии и сохранять хладнокровие.

"Имеем то, что имеем. Нужно постараться с этим смириться и принять ситуацию такой, какая она есть. Убивать себя изнутри — не лучшее решение".

"Нельзя неуважительно относиться к игрокам, постоянно повторяя и вспоминая об ужасном положении дел и отсутствии команды как таковой. В конечном итоге многое будет зависеть от вашей работы по поиску необходимых футболистов, доступных к подписанию при существующих ограничениях".

К слову, о трансферах: летом Дерби Каунти усилился 39-летним центральным защитником Филом Ягелкой, 34-летним центральным защитником Ричардом Стерманом, 32-летним нападающим Сэмом Болдоком, 29-летним голкипером Райаном Оллсопом и 28-летним атакующим полузащитником Равелом Моррисоном. Также после серьезной травмы в расположение команды вернулся 36-летний центрбек Кертис Дэвис.

Невооруженным глазом можно заметить, что тренерский штаб Руни предпочел точечные усиления состава с помощью опытных футболистов, что на бумаге выглядит как выбор правильной стратегии. Как в итоге сложится на самом деле — покажет время, но в первых шести турах Чемпионшипа "бараны" набрали шесть очков и занимают 16 строчку среди 24 команд турнира (одна победа, три ничьих, два поражения).

"В такой ситуации вам просто необходимы очень качественные и опытные профессионалы своего дела, — добавляет Кларк. — Я, например, брал в аренду Пола Робинсона, который в конечном итоге стал важной частью нашей тогдашней команды. Крис Берк был величайшим профессионалом среди существующих профессионалов. Даже по Жигги (Никола Жигич), несмотря на некоторые разногласия, была видна его привязанность к клубу".

Не менее важным фактором в итоговых результатах Дерби также станет то, как Руни будет задействовать молодежь и раскрывать их сильный стороны в кратчайшие сроки. Так, опорный полузащитник Макс Бёрд, защитник Ли Бьюкэнэн (обоим по 20 лет) и атакующий хавбек Луи Сибли (19 лет) уже внедрены в первую команду и могут рассчитывать на ключевые роли в нынешнем сезоне.

Также нельзя не отметить, что травма нападающего Колина Казим-Ричардса прибавила тренерскому штабу Дерби Каунти дополнительной головной боли. Ввиду этого свой шанс получил 20-летний Джек Стреттон, который сыграл в пяти из шести стартовых матчей Чемпионшипа-2021/22. Луи Уотсон, Дилан Уильямс, Исаак Хатчинсон и Корнелл Макдональд — другие молодые ребята, на которых Руни стоит обратить свое внимание.

"То, что действительно ищет Уэйн Руни, — это следующий Уэйн Руни!" - выразился Джонсон по вопросу задействования молодежи.

"У Дерби отличная футбольная академия, как и у нас в Бирмингеме, — говорит Кларк. — Уэйн пребывает в таких обстоятельствах с недостатком кадров, что ему в любом случае придется обратиться к услугам молодежной команды".