Египтянину понадобились 162 поединка, чтобы отметить данный юбилей по забитым мячам.
Мохаммед Салах, Getty Images
12 сентября 2021, 19:55
Ливерпуль отправился в гости к Лидс Юнайтед в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги.
Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу мерсисайдцев, а автором единственного забитого мяча в первом тайме стал нападающий Мохаммед Салах, откликнувшийся на передачу Трента Александра-Арнольда.
Интересно, что гол в ворота Лидса стал для 29-летнего египтянина 100-м в рамках английского первенства. Для достижения данной отметки Салаху понадобились 162 матча, что является пятым результатом в истории турнира.
Быстрее удавалось забить 100 мячей в АПЛ только Алану Ширеру (124 матча), Харри Кейну (141), Серхио Агуэро (147) и Тьерри Анри (160).
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.