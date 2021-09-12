Англия

Египтянину понадобились 162 поединка, чтобы отметить данный юбилей по забитым мячам.

Ливерпуль отправился в гости к Лидс Юнайтед в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги.

Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу мерсисайдцев, а автором единственного забитого мяча в первом тайме стал нападающий Мохаммед Салах, откликнувшийся на передачу Трента Александра-Арнольда.

Интересно, что гол в ворота Лидса стал для 29-летнего египтянина 100-м в рамках английского первенства. Для достижения данной отметки Салаху понадобились 162 матча, что является пятым результатом в истории турнира.

Быстрее удавалось забить 100 мячей в АПЛ только Алану Ширеру (124 матча), Харри Кейну (141), Серхио Агуэро (147) и Тьерри Анри (160).

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