Англия

Один из лидеров Ливерпуля может остаться в клубе до 2025 года.

Руководство Ливерпуля работает над продлением контракта с сенегальским вингером Садио Мане.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, "мерсисайдцы" готовы предложить футболисту сборной Сенегала контракт до лета 2025 года. Никаких финансовых деталей потенциального соглашения не сообщается.

К слову, действующий договор Мане с Ливерпулем рассчитан до июня 2023-го.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Мане забил два гола в четырех матчах АПЛ. Следующий матч подопечные Клоппа проведут против Милана в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч запланирован на среду, 15 сентября. Старт встречи ожидается в 21:45.