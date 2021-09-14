Англия

"Ириски" набрали три очка на своем поле.

Эвертон в рамках поединка четвертого тура чемпионата Англии принимал на своем поле Бернли и добился победы.

Подопечные Бенитеса пропустили первыми в дебюте второй половины игры, но затем отправили в ворота соперника три безответных мяча.

Эвертон — Бернли 3:1

Голы: Кин, 60, Таунсенд, 65, Грей, 66 — Ми, 53

Эвертон: Пикфорд — Коулмэн, Годфри (Андре Гомеш, 61), Кин, Мина, Динь — Аллан, Дукуре, Таунсенд, Грэй (Ивоби, 88) — Ришарлисон (Рондон, 81).

Бернли: Поуп — Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор — Гудмундссон (Леннон, 76), Вествуд, Браунхилл, Вуд (Родригес, 86) — Барнс (Выдра, 76), Макнил.

Предупреждения: Таунсенд — Браунхилл