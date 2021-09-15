Англия

Испанский защитник может подписать соглашение с "синими" до 2023 года.

Руководство лондонского Челси работает над продлением контракта с капитаном команды Сесаром Аспиликуэтой.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, лондонцы предлагают испанца контракт до лета 2023 года с опцией продления еще на год. О финансовых деталях потенциального соглашения никакой информации нет.

Стоит отметить, что Аспиликуэта проводит свой десятый сезон на Стамфорд Бридж и провел за лондонский клуб больше 430 матчей во всех турнирах.

В нынешнем сезоне испанец сыграл во всех шести матчах Челси, в которых отдал две результативных передачи.