Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, представляют анонс матча пятого тура чемпионата Англии-2021/22.

В рамках пятого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в домашних стенах будет противостоять Кристал Пэлас.

Ливерпуль — Кристал Пэлас

Суббота, 18 сентября, 17:00. Энфилд (Ливерпуль). Главный арбитр — Энди Мэдли. Трансляция на телеканале Setanta.

Для подопечных Юргена Клоппа предстоящий поединок против Кристал Пэлас станет очень важным. После четырех туров они набрали 10 очков. Это ровно столько же, сколько и у их конкурентов в борьбе за титул АПЛ. В случае победы в следующем матче они могут подняться выше четвертой строчки. Но сезон только начался и все команды потеряют и приобретут по ходу.

Настроение у "мерсисайдцев" просто отличное. Они сумели добыть победу в Лиге чемпионов над Миланом. Исторический матч завершился со счетом 3:2, но шансы Ливерпуля на победу колебались от нуля до 100 по ходу самой игры. Много эмоций было оставлено в прошлой игре, но и соперник — Кристал Пэлас не входит в число команд, которые борются за Лигу чемпионов.

У Кристал Пэлас было много пертурбаций по ходу летнего трансферного окна. Пришел новый тренер Патрик Вейра, на которого за последний год вылился просто огромный шквал критики. Во Франции, где он тренировал Ниццу, его недолюбливали болельщики и журналисты. Да и в Англии сезон начался ужасно (с 3:0 от Челси на выезде). После двух ничьих в играх против равных соперников, Пэлас дома не оставил шансов Тоттенхэму (3:0), а об одном из героев той встрече Одсоне Эдуаре будут говорить еще долго.

Однако, если быть откровенным, у Кристал Пэлас мало шансов обыграть Ливерпуль. Попробовать зацепиться за ничью на Энфилде — большое достижение.

Ориентировочные составы