Англия

Поединок завершился ничейным результатом.

Ньюкасл в рамках пятого тура элитного дивизиона чемпионата Англии принимал на своем поле и сыграл вничью.

"Павлины" открыли счет в первой половине игры усилиями Рафиньи, но Сен-Максимен в концовке тайма восстановил паритет. На большее команд не хватило.

Ньюкасл — Лидс 1:1

Голы: Сен-Максимен, 44 — Рафинья, 13

Ньюкасл: Дарлоу — Манкильо (Крафт, 81), Кларк, Ласселс, Хэйден - Альмирон (Фрэйзер, 62), Ритчи, Лонгстафф, Уиллок — Сен-Максимен, Жоэлинтон (Мерфи, 90).

Лидс: Мелье — Даллас, Купер, Эйлинг (Шеклтон, 89), Фирпо — Клих, Филлипс, Рафинья (Саммервилл, 67) — Родриго, Бэмфорд,, Джеймс (Робертс, 61).

Предупреждения: Ричи, Алмиро — Родриго, Фирпо