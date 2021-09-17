Поединок завершился ничейным результатом.
Ньюкасл в рамках пятого тура элитного дивизиона чемпионата Англии принимал на своем поле и сыграл вничью.
"Павлины" открыли счет в первой половине игры усилиями Рафиньи, но Сен-Максимен в концовке тайма восстановил паритет. На большее команд не хватило.
Ньюкасл — Лидс 1:1
Голы: Сен-Максимен, 44 — Рафинья, 13
Ньюкасл: Дарлоу — Манкильо (Крафт, 81), Кларк, Ласселс, Хэйден - Альмирон (Фрэйзер, 62), Ритчи, Лонгстафф, Уиллок — Сен-Максимен, Жоэлинтон (Мерфи, 90).
Лидс: Мелье — Даллас, Купер, Эйлинг (Шеклтон, 89), Фирпо — Клих, Филлипс, Рафинья (Саммервилл, 67) — Родриго, Бэмфорд,, Джеймс (Робертс, 61).
Предупреждения: Ричи, Алмиро — Родриго, Фирпо