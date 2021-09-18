Англия

Молодой полузащитник Боруссии Д Джуд Беллингем может вскоре вернуться на родину.

Ливерпуль проявляет интерес к английскому полузащитнику дортмундской Боруссии Джуду Беллингему.

Как сообщает издание The Sun, руководство "красных" хочет видеть полузащитника в своей команде уже в зимнее трансферное окно.

Отметим, что никаких финансовых деталей источник не сообщает. Не известна также и позиция боссов Боруссии по этом вопросу.

Стоит отметить, что действующий контракт Беллингема с немецким клубом истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что Беллингем стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.