Наставник "горожан" поддержал полузащитника команды.
Рахима Стерлинг. Фото Getty Images
18 сентября 2021, 13:10
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о роли Рахима Стерлинга в составе "горожан", поддержав полузащитника.
По словам наставника, только большие успехи манчестерского гранда не были бы возможны без участия английского полузащитника.
Вы знаете, сколько невероятных успехов у нас было за последние несколько сезонов? Это было бы невозможно без Рахима. Он очень важен.
Стерлинг показывает невероятно высокий уровень. Я говорю ему, что такая планка нам и нужна. Уверен, он вернется на прежний уровень. Если он сможет это сделать, то сделает.
Я очень оптимистично настроен. Уверен, Рахима ждет отличный сезон", — приводит слова Гвардиолы клубная пресс-служба.
В текущем сезоне Рахим Стерлинг сыграл в пяти матчах во всех турнирах за "горожан", забив один гол.
Ранее сообщалось, что в услугах Стерлинга заинтересована каталонская Барселона, которая попытается подписать англичанина в зимнее трансферное окно.