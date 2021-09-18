Англия

Наставник "горожан" поддержал полузащитника команды.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о роли Рахима Стерлинга в составе "горожан", поддержав полузащитника.

По словам наставника, только большие успехи манчестерского гранда не были бы возможны без участия английского полузащитника.

Вы знаете, сколько невероятных успехов у нас было за последние несколько сезонов? Это было бы невозможно без Рахима. Он очень важен.

Стерлинг показывает невероятно высокий уровень. Я говорю ему, что такая планка нам и нужна. Уверен, он вернется на прежний уровень. Если он сможет это сделать, то сделает.

Я очень оптимистично настроен. Уверен, Рахима ждет отличный сезон", — приводит слова Гвардиолы клубная пресс-служба.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг сыграл в пяти матчах во всех турнирах за "горожан", забив один гол.

Ранее сообщалось, что в услугах Стерлинга заинтересована каталонская Барселона, которая попытается подписать англичанина в зимнее трансферное окно.