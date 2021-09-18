Испания

Английский полузащитник Рахим Стерлинг может сменить клуб уже зимой, перебравшись на Камп Ноу.

Каталонская Барселона проявляет интерес к английскому полузащитнику Манчестер Сити Рахиму Стерлингу.

Как сообщает испанское издание Sport.es, руководство "сине-гранатовых" хочет пригласить вингера в зимнее трансферное окно.

По данным источника, футболист и сам заинтересован в перехода в каталонский клуб, поскольку считает, что будет получать регулярную игровую практику.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг сыграл в пяти матчах во всех турнирах за "горожан", забив один гол.

Ранее сообщалось, что члены совета директоров Барселоны потребовали отправить Кумана в отставку.