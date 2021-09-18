Английский полузащитник Рахим Стерлинг может сменить клуб уже зимой, перебравшись на Камп Ноу.
Рахим Стерлинг. Фото Getty Images
18 сентября 2021, 11:07
Каталонская Барселона проявляет интерес к английскому полузащитнику Манчестер Сити Рахиму Стерлингу.
Как сообщает испанское издание Sport.es, руководство "сине-гранатовых" хочет пригласить вингера в зимнее трансферное окно.
По данным источника, футболист и сам заинтересован в перехода в каталонский клуб, поскольку считает, что будет получать регулярную игровую практику.
В текущем сезоне Рахим Стерлинг сыграл в пяти матчах во всех турнирах за "горожан", забив один гол.
Ранее сообщалось, что члены совета директоров Барселоны потребовали отправить Кумана в отставку.