Англия

Экс-арбитр рассказал об одном из наиболее громких скандалов в его карьере.

Бывший арбитр английской Премьер-лиги Марк Клаттенбург уже давно не проводит матчи национального первенства своей страны, занимая более официальную должность во главе судейского корпуса Саудовской Аравии. Однако, скандальные ситуации, которые сопровождали его профессиональную деятельность арбитра все еще находят отголоски и по сей день. Об одной из таких он решил рассказать в своей автобиографии.

После матча Челси против Манчестер Юнайтед (2:3), на английского рефери повесили обвинения в расистских оскорблениях в адрес нигерийца Джона Оби Микела и испанца Хуана Маты, и при этом по ходу игры Марк отметился чередой далеко не самых очевидных решений.

Удаления Бранислава Ивановича и Фернандо Торреса взбесили представителей "пенсионеров", а после того, как гости забили победный гол из офсайда, поток ненависти к служителю Фемиды было уже не остановить. В своей биографии под названием "Whistle Blower" ("Дающий свисток") Клаттенбург подробно рассказал о происходившем после того матча.

"Что, черт возьми, там происходит? Прежде чем я успел подойти к двери раздевалки для арбитров, она с силой распахивается в мою сторону. Я отпрыгиваю назад, и тут же в помещение врывается Джон Оби Микел. Я вижу гнев в его глазах, а менеджер Челси Роберто Ди Маттео и тренер Эдди Ньютон с трудом пытаются его сдерживать.

Микел потерял контроль над собой в тот момент, и пытался меня схватить. "Я собираюсь сломать тебе ноги!", — кричал он мне. Парень из службы безопасности попытался вмешаться в этот момент, но оттолкнуть Микела было непросто. Я поскользнулся, и полетел на сидения у себя за спиной, после чего пытался защитить себя чем угодно. Микела еле оттащили тогда от меня, после чего оставалось лишь вопрошать: "Что, черт возьми, только что произошло?!".

Ди Маттео вернулся затем к нам в раздевалку. Его трясло не меньше, чем меня. В то время у меня сложилось впечатление, что Челси очень беспокоится о том, что именно я напишу в своем отчете об игре. Я завершил все свои дела, после чего покинул Стэмфорд Бридж, но по дороге в аэропорт меня настигло сообщение из прессы, что Челси обвинил меня в расизме по отношению к Оби Микелу и Хуану Мате. Я прекрасно понимал, что это может разрушить всю мою жизнь.

В те часы позднего вечера воскресенья я осознал всю силу футбольных клубов и их контроль над СМИ и общественным мнением, что только подкрепляла слепая лояльность фанатов. Это было ужасно. Чемпионы страны против рефери, который, по их мнению, лишил их очков. На чьей стороне были бы вы?

Я оказался в ловушке. В ловушке в своем собственном доме, своей собственной голове. У меня не было права говорить, поэтому я не мог сказать миру, что невиновен. Я не мог спать, читал газеты, смотрел новости, проверял соцсети. Это нездоровая ситуация, но мне нужно было понимать, что именно не понравилось людям в моих действиях.

Стоило мне подойти к окну, как там тут же появлялись журналисты и фотографы. Они были просто повсюду, как снайперы. Только и хотели, что получить первое фото. Было пролито много слез в те дни, так как я понимал, что это способно разрушить мою карьеру, да и жизнь целиком. Этот страх хуже, чем страх попасть за решетку. Меня прозвали расистом — это как пожизненное, от которого уже не отмоешься.

Фразы "заткнись, обезьяна" и "испанский идиот" были ложью. Ориол Ромеу сказал, что Мата подтвердил затем, что не слышал подобного в свой адрес. Клуб затем снял это обвинение, но подал при этом жалобу в Футбольную ассоциацию Англии.

Именно в тот момент в дело вмешался Алекс Фергюсон: "Марк, я говорил со своими игроками, и они не слышали, чтобы ты говорил такое, в чем тебя обвиняет сейчас Челси. Я верю в справедливость, поэтому мы будем на твоей стороне", — сказал он мне тогда.

Через 25 дней ФА закрыла дело. Кроме того, Микела дисквалифицировали на три игры за события в раздевалке. Однако никто передо мной так и не извинился. Считаю, что эти санкции были далеко не максимальными, по сравнению с теми, что мог получить Челси. В итоге, так как дисквалификацию с меня тоже не сняли, и получается, что арбитр пропустил больше, чем игрок".

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