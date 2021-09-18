Англия

Дэвид Мойес рассказал о ближайших целях лондонского клуба.

Наставник Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о ближайших целях лондонского клуба, признавшись, что хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов.

"Когда я только пришел в команду, болельщики были терпеливы ко мне и всегда поддерживали. Сейчас они говорят, что видят на поле другую команду, а я вижу совершенно другую поддержку. Я вижу позитивную, жизнерадостную толпу. Выездная публика просто невероятна, и когда мы принимали Лестер, на стадионе была просто потрясающая атмосфера.

Мы хотим бросить вызов топ-командам, готов сказать, что мы уже это сделали. У нас неплохо получается играть с лидерами чемпионата, особенно учитывая, что 18 месяцев назад нашей главной задачей было избежать вылета. Теперь же нам нужно двигаться дальше, и главной задачей становится Лига чемпионов", — приводит слова Мойеса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что форвард Вест Хэма Антонио признан лучшим футболистом августа в АПЛ.