Англия

Форвард Вест Хэма получил награду по итогам августа 2021 года.

Нападающий Вест Хэма Майкл Антонио признан лучшим футболистом августа в английской Премьер-лиге-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Ямайский форвард в прошлом месяце забил за "молотобойцев" 4 гола и отдал 3 результативные передачи в трех поединках английского первенства.

Майклу Антонио в голосовании удалось опередить Маркоса Алонсо из Челси, Сада Бенрахма из Вест Хэма, Эрика Дайера из Тоттенхэма, Демарая Грея из Эвертона и Мейсона Гринвуда из Манчестер Юнайтед.

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