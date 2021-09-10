Форвард Вест Хэма получил награду по итогам августа 2021 года.
Майкл Антонио, Вест Хэм
10 сентября 2021, 16:25
Нападающий Вест Хэма Майкл Антонио признан лучшим футболистом августа в английской Премьер-лиге-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Ямайский форвард в прошлом месяце забил за "молотобойцев" 4 гола и отдал 3 результативные передачи в трех поединках английского первенства.
Майклу Антонио в голосовании удалось опередить Маркоса Алонсо из Челси, Сада Бенрахма из Вест Хэма, Эрика Дайера из Тоттенхэма, Демарая Грея из Эвертона и Мейсона Гринвуда из Манчестер Юнайтед.
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