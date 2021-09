Нападающий Вест Хэма Майкл Антонио признан лучшим футболистом августа в английской Премьер-лиге-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Ямайский форвард в прошлом месяце забил за "молотобойцев" 4 гола и отдал 3 результативные передачи в трех поединках английского первенства.

🔥 In fine form 🔥



Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @WestHam’s 🔝 #PL goalscorer: @Michailantonio#PLAwards pic.twitter.com/pdzwTT7I6k