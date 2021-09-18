Англия

"Горожане" потеряли очки в домашнем поединке.

Манчестер Сити принимал Саутгемптон на своем поле в рамках поединка пятого тура чемпионата Англии и сыграл вничью.

"Горожане" владели территориальным преимуществом, но не так и не смогли распечатать ворота соперника.

В середине второго тайма Манчестер Сити мог и вовсе остаться в меньшинстве и получить пенальти в свои ворота, но арбитр отменил решение после просмотра VAR.

Манчестер Сити — Саутгемптон 0:0

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Аке, Диаш, Канселу — Фернандиньо (де Брюйне, 65), Гюндоган, Бернарду Силва (Фоден, 72) — Грилиш, Стерлинг, Жезус (Марез, 67).

Саутгемптон: Маккарти — Ливраменто (Перро, 86), Стивенс (Салису, 37), Беднарек, Уокер-Питерс — Эльюнусси, Редмонд, Ромеу, Уорд-Проуз — Армстронг, Адамс (Броя, 68).

Предупреждения: Уокер-Питерс, Ливраменто