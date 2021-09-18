Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итог матча пятого тура АПЛ.

В рамках пятого тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в домашних стенах сумел переиграть Кристал Пэлас (3:0).

В первом тайме команда Юргена Клоппа действовала очень активно и несколько раз проверяла на прочность стража ворот гостей Гуаиту. На 38 минуте "красные" создали очень опасный момент. Тиаго с близкого расстояния головой пытался переиграть вратаря, но Гуаита сыграл надежно. Однако на 43 минуте матча мяч все же оказался в воротах Кристал Пэлас. Садио Мане оказался первым на добивании, и на этот раз Гуаита не помог, 1:0.

Во втором тайме обе команды проявляли активность у ворот друг друга. Вышедший на замену Одсон Эдуар у Кристал Пэлас несколько раз угрожал воротам Алиссона, но бразилец был надежен в рамке. Салах не сумел реализовать отличный момент в середине второго тайма, пробив точно в Гуаиту. На 78 минуте встречи Ливерпуль удвоил свое преимущество. Салах сыграл первым на отскоке мяча и вонзил его в ворота. Ну и на 90 минуте преимущество в классе Ливерпуля стало еще более явным. Кейта дальним ударом после углового оставил кипера Пэлас не у дел и поставил точку в игре — 3:0.

Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0

Голы: Мане, 43, Салах, 78, Кейта, 90

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Цимикас, Хендерсон (Ориги, 88), Тиаго Алькантара (Кейта, 62), Фабиньо, Милнер, Салах, Мане, Диогу Жота (Джонс, 76).

Кристал Пэлас: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Олисе, 82), Макартур (Ридевалд, 65), Галлахер, Айю, Заа, Бентеке (Эдуар, 65).

Предупреждения: Хендерсон, Цимикас, Салах, Уорд.