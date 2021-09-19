Англия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча АПЛ.

Манчестер Юнайтед в рамках поединка пятого тура чемпионата Англии отправится в гости к Вест Хэму.

Вест Хэм — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 19 сентября, 16:00. Стадион Олимпийский, Лондон. Главный арбитр встречи — Мартин Аткинсон.

Вест Хэм подходит к данной встрече с восемью баллами в активе после четырех сыгранных матчей. Подопечные Дэвида Мойеса очень здорово начали сезон, выиграв у Ньюкасла и Лестера, при этом забивая по четыре гола за поединок. После этого "молотобойцы" сыграли вничью с Кристал Пэлас и Саутгемптоном.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, набрал десять баллов, выиграв у Лидс Юнайтед, Ньюкасла и Вулверхэмтона, а также сыграл вничью с Саутгемптоном. "Красные дьяволы" перед началом тура находились на первой строчке турнирной таблицы и, вероятно, захотят на нее вернуться. Среди недели манкунианцы уступили Янг Бойз в Лиге чемпионов, а потому хотят реабилитироваться перед своими фанатами.

У Вест Хэма на старте сезона сиял Майкл Антонио, но в данной встрече он не поможет своей команде из-за дисквалификации. У Манчестер Юнайтед, в свою очередь, тоже достаточно травмированных, в число которых входит Эдинсон Кавани и Маркус Рашфорд. Однако есть и хорошие новости — вероятно, Скотт Мактоминей уже будет готов к матчу.

Последние три встречи между этими командами завершились двумя победами Манчестер Юнайтед и ничьей в Кубке футбольной лиги, но в том противостоянии дальше все равно прошли "красные дьяволы". Особый оттенок встрече будет давать не только тот факт, что Дэвид Мойес — бывший главный тренер Манчестер Юнайтед, но и Джесси Лингард, который провел отличный отрезок за "молотобойцев" и может забить своей бывшей команде.

Несмотря на отсутствие Майкла Антонио, вряд ли стоит ожидать появление на поле Андрея Ярмоленко. Даже в Лиге Европы Дэвид Мойес не доверил место украинцу в стартовом составе.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Манчестер Юнайтед не проигрывает в последних 28 выездных матчах (АПЛ).



Вест Хэм забивал не менее 2 голов в 8 из последних 10 домашних матчей (АПЛ).



В последних 3 домашних матчах (АПЛ) Вест Хэма было забито более 2,5 голов.



Вест Хэм не проиграли в последних 7 матчах (АПЛ).