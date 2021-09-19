Англия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча пятого тура АПЛ между Тоттенхэмом и Челси.

В пятом туре английской Премьер-лиги болельщиков ждет напряженное лондонское дерби, в котором Тоттенхэм примет Челси.

Тоттенхэм — Челси

Воскресенье, 19 сентября, 18:30. Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Главный арбитр встречи — Пол Тирни. Трансляция на Setanta Sports.

Тоттенхэм начал нынешний сезон в АПЛ с неожиданной победы над Манчестер Сити, после чего были обыграны Вулверхэмптон и Уотфорд с одинаковым счетом 1:0. Серия лондонцев закончилась неожиданной осечкой в матче против Кристал Пэлас (0:3).

Несмотря не неутешительный прошлый сезон, "шпоры" выступают в групповом этапе нового еврокубкового турнира — Лига конференций, где их ждала напряженная игра против французского Ренна, которая закончилась со счетом 2:2.

Таким образом, обе неудачи команды Нуну Эшпириту Санту были в гостях. На своем же поле "шпоры" забили пять голов и не пропустили ни одного мяча в последних трех домашних встречах. Также они выиграли 11 матчей из последних 13 на своей территории. Еще ни разу с сезона-2002/03 команда из Северного Лондона не начинала сезон с трех побед на своем поле, но теперь у них есть хороший шанс, правда сделать это будет очень сложно.

Челси начал сезон с двух побед против Кристал Пэлас (3:0) и Арсенала (2:0), после чего была ничья с Ливерпулем (1:1) на Энфилде. После была победа над Астон Виллой (3:0). Победная тенденция продолжилась и в Лиге чемпионов, где команда Томаса Тухеля с минимальным счетом обыграла российский Зенит, благодаря голу Ромелу Лукаку.

Таким образом, Челси в настоящее время является серьезной угрозой и в Лондоне у них было лишь одно поражение в 15 последних выездных матчей. Также "синие" забивают на протяжении шести выездных встреч кряду. Помимо этого Челси не проигрывает Тоттенхэму уже на протяжении последних пяти матчей в АПЛ, выиграв четыре из них и пропустив лишь один мяч.

Что касается кадровой ситуации, то у "шпор" сложная ситуация — из-за дисквалификации игру с "синими" пропустит защитник Джафет Танганга, а из-за травм рискуют пропустить встречу полузащитник Эрик Дайер и нападающие Лукас Моура, Стивен Бергвейн и Сон Хын Мин. У Челси в лазарете находится Кристиан Пулишич, но есть шанс на участие для другого хавбека — Нголо Канте.

В целом Тоттенхэм и Челси провели между собой 170 поединков, из которых 73 выиграли "синие", а "шпоры" — 54. По статистике забитых мячей впереди Челси со счетом 262:240.