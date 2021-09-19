Мэтти Кэш может выступать за национальную команду Польши.
Мэтти Кэш. Фото Getty Images
19 сентября 2021, 13:25
Английский защитник Астон Виллы Мэтти Кэш может в ближайшее время сменить гражданство.
Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, польский футбольный союз готов натурализовать защитника Астон Виллы, предложив ему гражданство.
Стоит отметить, что Кэш не заигран за молодежные и национальную сборные Англии. Мать футболиста полячка, сам игрок рассматривает вариант со сменой гражданства.
За Астон Виллу защитник Мэтти Кэш выступает с 2020 года, проведя 33 матча во всех турнирах.