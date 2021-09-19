Англия

Мэтти Кэш может выступать за национальную команду Польши.

Английский защитник Астон Виллы Мэтти Кэш может в ближайшее время сменить гражданство.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, польский футбольный союз готов натурализовать защитника Астон Виллы, предложив ему гражданство.

Стоит отметить, что Кэш не заигран за молодежные и национальную сборные Англии. Мать футболиста полячка, сам игрок рассматривает вариант со сменой гражданства.

За Астон Виллу защитник Мэтти Кэш выступает с 2020 года, проведя 33 матча во всех турнирах.